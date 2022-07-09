安倍晉三遺體離院！妻子含淚護送 預計中午運返東京自宅
日本前首相安倍晉三昨天（8日）上午，在奈良市幫參議院議員候選人助選時，突然遭到一名名為山上徹也的男子開槍襲擊，導致其當場倒地不起，送醫後宣告不治，今晨日本時間6時許(約台灣5時)，他的遺體已從奈良的醫院運離，預計6小時後會回到位於東京的宅邸；目前警方已確認安倍身上受有3處槍傷，分別為左肩、頸部，詳細死因還有待進一步釐清。
據了解，昨天上午一名前自衛隊隊員山上徹也，一早便混入演講場地，並埋伏在人群之中準備暗殺，期間他也插著腰不斷擺頭觀望四周，彷彿在確認動手時機，甚至在安倍站上講台時，還和旁邊的民眾一同拍手歡迎，豈料沒過多久便掏出槍枝攻擊。
行兇後，山上徹也相當冷靜，把槍枝放在原地，任由維安人員將其逮捕，面對警方偵訊，他則供稱「因為自己怨恨特定的宗教團體，因此才針對與該宗教有關係的安倍晉三下手。」；另一方面，警方昨晚連夜針對兇嫌住處搜查，共起出數把槍枝，讓現場人員一度擔心爆裂物危險，疏散了周邊居民，所幸在昨天深夜11時30分已解除疏散令。
今天（9日）稍早，安倍遺體由妻子安倍昭惠護送回家，媒體捕捉到她坐在車內，神色十分凝重，預計中午會抵達東京宅邸，屆時自民黨將會派高層迎接，外傳日本首相案田文雄也會親自前往弔唁。（編輯：陳苾暐）