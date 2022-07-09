嗆「殺全家」逼談判！前任遭甩15巴掌亡　花蓮狠男下場曝

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過程中，2人就感情、經濟因素爆發口角，男子竟情緒失控，猛甩陳女15下耳光，還將她推去撞牆，陳女暈厥後，男子誤以為她只是喝醉睡著，便將其抱至床上，自己也跟著睡覺去。
直至隔天中午，男子發現陳女仍毫無動靜，上前查看才驚覺她沒有呼吸，連忙報警送醫搶救，但陳女經搶救仍宣告不治，法醫解剖後，確認死因為左頂葉區硬腦膜下腔出血、肋骨骨折、全區多處挫傷瘀青，最後因中樞神經衰竭不治。
開庭時，男子始終否認有抓陳女頭去撞牆，辯稱其頭部受傷，是因為晚上曾自行在浴室滑倒所致，但調查報告卻顯示，浴室牆面、地板皆無血跡，反而是臥室牆面有明顯噴濺式血跡，因此不採信男子說法。
法官審酌男子毆打完女友後，仍待在租屋處沒有逃離，發現她身亡後，亦在第一時間報警求救，可見男子對於死亡結果並無預料到，因此認定他沒有殺人犯意，僅依傷害致死罪，判處9年6個月有期徒刑，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）
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