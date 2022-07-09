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嗆「殺全家」逼談判！前任遭甩15巴掌亡　花蓮狠男下場曝

▲花蓮地方法院認為，男子發現女友沒氣後，便立刻報警求救，認定他並無殺人犯意，因此僅依傷害致死判處9年6個月有期徒刑。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲花蓮地方法院認為，男子發現女友沒氣後，便立刻報警求救，認定他並無殺人犯意，因此僅依傷害致死判處9年6個月有期徒刑。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 10:05:03

花蓮一名男子瑟羚．基仰（45歲），日前在租屋處飲酒後，因不滿女友提出分手，竟徒手狂甩她巴掌15下，導致其中樞神經衰竭，送醫宣告不治，案經審理，花蓮地方法院認為，男子發現女友沒氣後，便立刻報警求救，認定他並無殺人犯意，因此依傷害致死判處9年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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據了解，瑟羚．基仰與陳姓女友交往一年多分分合合，但男子經常性酒後家暴，因此去年9月時，陳女便申請了為期1年的家暴令，藉以分手，豈料事後男方仍不斷騷擾陳女，更威脅到「如果你不出來談的話，就拿獵槍殺你全家!」導致陳女心生畏懼，只得在同年10/11赴約，與瑟羚．基仰在租屋處喝酒談判。

過程中，2人就感情、經濟因素爆發口角，男子竟情緒失控，猛甩陳女15下耳光，還將她推去撞牆，陳女暈厥後，男子誤以為她只是喝醉睡著，便將其抱至床上，自己也跟著睡覺去。

直至隔天中午，男子發現陳女仍毫無動靜，上前查看才驚覺她沒有呼吸，連忙報警送醫搶救，但陳女經搶救仍宣告不治，法醫解剖後，確認死因為左頂葉區硬腦膜下腔出血、肋骨骨折、全區多處挫傷瘀青，最後因中樞神經衰竭不治。

開庭時，男子始終否認有抓陳女頭去撞牆，辯稱其頭部受傷，是因為晚上曾自行在浴室滑倒所致，但調查報告卻顯示，浴室牆面、地板皆無血跡，反而是臥室牆面有明顯噴濺式血跡，因此不採信男子說法。

法官審酌男子毆打完女友後，仍待在租屋處沒有逃離，發現她身亡後，亦在第一時間報警求救，可見男子對於死亡結果並無預料到，因此認定他沒有殺人犯意，僅依傷害致死罪，判處9年6個月有期徒刑，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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