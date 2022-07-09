日網留言「我做了個夢」！安倍4小時後遇刺 警介入調查
日本前首相安倍晉三遭到槍擊，送醫搶救之後，8日下午宣告不治身亡，享壽67歲。而嫌犯山上徹也為前任海上自衛隊隊員，犯案後隨即被逮捕，目前案情持續調查中。不過，日本警方在調查此事時，發現在事發前4小時前在網路討論區出現一則留言，顯示「今天在某個地方將發生一件相當大的事情」，警方為此追查發文者的身分。
綜合日媒報導，日本著名的討論區「5ちゃんねる」（5 channel）」上，8日早上7點19分出現一則留言，該名網友聲稱自己「做了一個夢」，指出「今天在某個將會發生一件相當大的事情，而這件事會為某個特定的政黨帶來極大推力，且這個助力在投票日前都不會減弱」。
而由於網路上流傳的「做了一個夢」系列留言通常都是「實錘言論（一定會發生或者已發生）」的隱晦說法，因此不少網友看完後紛紛傻眼「兇手就是你！」、「馬上舉報了！」、「立刻提供給警方了！」而警方接到通報之後，目前仍然持續追蹤發文者的身分。
而日媒在事發後，也社群平台搜尋「山上徹也」的帳戶，發現推特上一共有5個「山上徹也」，其中一個是群馬大學的醫學准教授；至於另外4個帳號，有一個是用作推廣副業，另外2個是在事發後創設，其他網友冒名創立可能性較大，最後一個帳號則已經有2年沒有活動紀錄；有網友推測，山上徹也可能不是使用本名在網路上活動。（編輯：張嘉哲）