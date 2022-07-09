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疼惜妻子做飯辛苦！夫設置「療癒吸貓處」：給你滿滿活力

▲疼惜妻子每天做飯辛苦，丈夫設置療癒吸貓處：「給你滿滿活力」。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲疼惜妻子每天做飯辛苦，丈夫設置療癒吸貓處：「給你滿滿活力」。（圖／Twitter：NEKOLAND13）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 10:26:18

這個丈夫有暖喔！日本一對夫妻養了三隻貓咪，牠們常圍繞在媽媽身邊，尤其準備晚餐時總在一旁撒嬌討食，行徑雖可愛，但著實打擾到正工作的人。為了改善這情況，丈夫靈機一動，結合貓咪本身愛紙箱的特質，在廚房櫃子上設置「吸貓處」，讓兩隻貪吃的寶寶待在裡面，既不妨礙妻子的做菜進度，看起來又相當可愛，一箭雙鵰！

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▲丈夫每天出門，都會在走廊上遇到三隻路霸。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲丈夫每天出門，都會在走廊上遇到三隻路霸。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲妻子做完家務躺地休息，貓貓們立刻纏了上去。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲妻子做完家務躺地休息，貓貓們立刻纏了上去。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
今天的主角是橘色挪威森林貓「Amma（エマ）」和白色小步舞曲貓「Norman（ノーマン）」，丈夫表示，因為這兩隻貓屢屢打斷妻子做晚餐的進度，所以為了幫助愛妻「我將賦予那些貓咪特殊使命」，而後在廚房的平台上設置一個「餵貓處」，利用貓天生喜愛紙箱的特性限制住牠們，當妻子家務做累時，也可以抬頭看看貓，或上前吸貓療癒自己，讓做飯時間變得更加有趣，丈夫表示「安裝了這個，叫是搭建一個雙贏的關係！」

▲丈夫在廚房的平台上設置一個「餵貓處」。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲丈夫在廚房的平台上設置一個「餵貓處」。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲因應網友要求，丈夫把療癒的「餵貓處」P到路跑活動中，讓選手們補充能量。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
▲因應網友要求，丈夫把療癒的「餵貓處」P到路跑活動中，讓選手們補充能量。（圖／Twitter：NEKOLAND13）
對於丈夫的美意，妻子認為「視覺效果很好」，但會大面積占用廚房平台的部分有些可惜，丈夫收到回饋後表示「我會考慮另一種方法（笑）」。網友回覆「如果有這麼可愛的地方，你的妻子也可以開心做家務了」、「好可愛(* ^ _ ^ *) 好想你來我家」、「我想去那個吸貓站！！」、「這是另一種方式誘惑妻子，這樣怎麼專心做菜」。 （編輯：李惠婷）


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