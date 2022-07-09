開跑桃園首日 林智堅透露：只從新竹帶4人、戶籍遷中壢
民進黨桃園市長參選人林智堅今（9）日在桃園市長鄭文燦等人的陪同下，赴中壢仁海宮參拜，正式啟動選舉行程。林智堅受訪時表示，第一個行程選在中壢，因為過幾天自己就會把戶籍遷到中壢，而目前已經組成了競選團隊，主要仰賴桃園的夥伴協助，自己只從新竹帶了2位隨行、2個同仁到桃園。他也說，所有的競選工作都會按部就班，在未來100多天的時間，讓桃園看到與支持。
林智堅今日一早就赴中壢仁海宮參拜，他受訪時說，今天是正式投入桃園市長選舉的第一天，團隊早上安排4個拜廟行程，希望能夠勤走基層，聆聽地方的聲音，也藉由這樣的方式在未來將它轉換成政見。第一個行程到中壢仁海宮，因為他的戶籍會落腳在中壢，過幾天就會完成遷戶籍的程序。
林智堅表示，中壢仁海宮從1826年成立到現在歷史悠久，是地方非常重要的信仰的中心。過去長時間，桃竹因為共同生活圈，有非常緊密相連，今天就在此向天上聖母祈求疫情趕快退散，也希望獲得桃園人的支持。
被問及競選團隊的籌組，林智堅說，現在已經組成「桃園隊」。桃園團隊長期以來和新竹團隊就市政上有相當緊密交流，不過桃園隊絕對會最了解桃園。他只有簡單帶2位隨行、2個同仁到桃園，競總團隊已經初步建構完成，未來都會仰賴桃園隊的夥伴們的協助，不論是行程的安排，或者是政績、牛肉的規劃，所有的競選工作都會按部就班，在未來100多天的時間，讓桃園看到與支持。
另外，林智堅臉書的簡介，也已改成「作為桃園女婿，期盼能夠為我太太的家鄉服務。延續桃園五星級市政，壯大台灣！年輕桃園，堅定向前！」，封面相片也換上桃園市景的空拍圖。