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近距離畫面曝光！安倍遭「3秒開2槍」　轉頭胸口中彈倒下

▲日本前首相安倍晉三8日上午遭到槍擊身亡，最新近距離畫面曝光。（圖/YouTube／ぼっちじゃないトレーニー）
▲日本前首相安倍晉三8日上午遭到槍擊身亡，最新近距離畫面曝光。（圖/YouTube／ぼっちじゃないトレーニー）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 10:54:242022-07-09 10:58:23

日本前首相安倍晉三8日上午遭到槍擊身亡，震撼全球，不過對此事件，多數人認為周圍隨扈以及保安當下的反應速度太慢，網路上就流傳多段安倍遭槍擊的「近距離影片」，畫面中可以看到嫌犯山上徹也在短短3秒開出2槍，不過事實第一槍並沒有打中，第二槍才擊中安倍，隨即倒地。

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根據最新流出的影片中，安倍當時正在進行演說，情緒非常高昂，而一旁的候選人也高舉雙手向聽眾致意，突然第一槍響聲響起，眾人全被嚇了一跳，包括隨扈、保安及民眾都轉頭查看，只有安倍還蠻淡定的繼續看著前方。

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▲山上撤也開第一槍時，安倍還絲毫不受影響，不過身邊的人全部嚇壞聳肩。（圖/YouTube／ぼっちじゃないトレーニー）
直至安倍一轉頭之後，第二槍立刻打中安倍胸口，接著安倍才摀著胸口跪地倒下，隨扈也在此時才拿起防彈公事包聚集到安倍身邊，而錄影的日本民眾則是超傻眼的不斷發出驚呼，不敢相信眼前所見一幕。也有不少日本網友看完影片後分析「嫌犯在第一槍之後中間有間隔三秒的時間，在第一槍要開第二槍時，隨扈跟保安全部都轉頭了，看到他手上有槍不應該只有站在那裡，這種制度訓練真的非常需要檢討」。

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▲第二槍響安倍胸口被打中，下秒摀著胸口跪地倒下。（圖/YouTube／ぼっちじゃないトレーニー）
而至於山上徹也為何要槍擊安倍，據日媒綜合報導，山上徹也自稱對特定團體懷恨在心，且認為前首相與該團體有密切關係，山上還說，自己的母親因為沉迷於該團體之中，並捐贈大量金錢，導致家庭分崩離析，警方後來也在山上撤也住處搜出許多改造槍枝，認定是預謀犯案。（編輯：張嘉哲）

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