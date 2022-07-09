COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

安倍遇刺亡！「女神級隨扈」也在場　護主失敗身分被起底

▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，身邊女隨扈「石田萌美」也在場，引發討論。（圖/達志影像/美聯社）
▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，身邊女隨扈「石田萌美」也在場，引發討論。（圖/達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 11:48:55

日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，消息引起全球關注，許多當下影片外流之後，外界認為隨扈敏銳度若足夠，當下可能可以阻止悲劇的發生。而也有眼尖網友發現，在昨天槍擊案發生時，安倍身邊一位有號稱「帶刺玫瑰」的女神級保鑣「石田萌美」也在場，但也未能成功制止嫌犯的行動，引發批評聲浪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在安倍倒地照片曝光之後，有不少網友發現在安倍身邊帶著口罩、綁馬尾的女隨扈就是「石田萌美」，過去因為外型亮眼的緣故，經常被媒體報導多次。過去擔任日本前首相野田佳彥的貼身保鏢，隨後也繼續擔任安倍晉三的保鑣，一身寬大西裝配上犀利的眼神，以及精湛的武術，讓她獲得稱號「帶刺的玫瑰」。

▲
▲女隨扈石田萌美擁有「帶刺的玫瑰」封號，被日本網友奉為女神。（圖／翻攝自東京都警視廳）
石田萌美的父親也是保鑣，因為受到父親影響，她從小學習各種武術技能，包括柔道、空手道、劍道等。且日本政府挑選首相隨扈的標準嚴苛，女隨扈僅占其中5%，石田萌美憑藉優秀的技能以及身段，曾經在演練中撂倒10名空手道壯漢紀錄，並且可以完美掌控槍法，能在0.2秒內拔槍擊殺暴徒，並且精準度十分高，也獲得日本警視廳的認可。

而昨日安倍遇刺，石田萌美也在場的照片立刻在日本論壇掀起討論，不少網友紛紛不解表示「有石田萌美怎麼還會出事....看了影片後更不能解釋這一切」、「隨扈的警覺性真的太低了」、「這麼近距離在第一槍響之後應該就要馬上察覺撲上去.....」、「都過去了，安倍晉三我們永遠尊敬您」。（編輯：張嘉哲）

近距離畫面曝光！安倍遭「3秒開2槍」　轉頭胸口中彈倒下

日網留言「我做了個夢」！安倍4小時後遇刺　警介入調查

安倍晉三生前超寵汪！鄰居憶：前天才看到夫妻倆遛狗

安倍晉三驟逝！急診醫揭槍傷「3點最複雜」：傷害難預估

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀