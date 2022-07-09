安倍遇刺亡！「女神級隨扈」也在場 護主失敗身分被起底
日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，消息引起全球關注，許多當下影片外流之後，外界認為隨扈敏銳度若足夠，當下可能可以阻止悲劇的發生。而也有眼尖網友發現，在昨天槍擊案發生時，安倍身邊一位有號稱「帶刺玫瑰」的女神級保鑣「石田萌美」也在場，但也未能成功制止嫌犯的行動，引發批評聲浪。
在安倍倒地照片曝光之後，有不少網友發現在安倍身邊帶著口罩、綁馬尾的女隨扈就是「石田萌美」，過去因為外型亮眼的緣故，經常被媒體報導多次。過去擔任日本前首相野田佳彥的貼身保鏢，隨後也繼續擔任安倍晉三的保鑣，一身寬大西裝配上犀利的眼神，以及精湛的武術，讓她獲得稱號「帶刺的玫瑰」。
石田萌美的父親也是保鑣，因為受到父親影響，她從小學習各種武術技能，包括柔道、空手道、劍道等。且日本政府挑選首相隨扈的標準嚴苛，女隨扈僅占其中5%，石田萌美憑藉優秀的技能以及身段，曾經在演練中撂倒10名空手道壯漢紀錄，並且可以完美掌控槍法，能在0.2秒內拔槍擊殺暴徒，並且精準度十分高，也獲得日本警視廳的認可。
而昨日安倍遇刺，石田萌美也在場的照片立刻在日本論壇掀起討論，不少網友紛紛不解表示「有石田萌美怎麼還會出事....看了影片後更不能解釋這一切」、「隨扈的警覺性真的太低了」、「這麼近距離在第一槍響之後應該就要馬上察覺撲上去.....」、「都過去了，安倍晉三我們永遠尊敬您」。（編輯：張嘉哲）