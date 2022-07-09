林智堅論文風波　大數據：負面聲量增7倍、好感度腰斬

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林智堅爆出論文事件之後，有輿論將國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文抄襲案做對比，李眉蓁當時在3天後宣布放棄碩士學位，但林並未在7月8日公開道歉並宣布放棄學位，而是由民進黨繼續發新聞稿，抨擊在野黨質疑是政治操作。
若進一步與2020年7月李眉蓁陷入論文抄襲爭議比較，綠營政治人物與親綠粉絲專頁當時發布超過160篇相關文章，帶動近15.7萬則互動數，反觀在林智堅身陷「論文門」風波後，綠營僅發布71篇相關文章，引發約13.6萬互動數，顯示綠營對李眉蓁論文抄襲的反應較熱烈，與討論林智堅的發文數有2倍多的差距。
透過類聚綠營粉專發文內容，網路數據顯示，多數文章論調聚焦「護航」林智堅，其中以「國民黨造謠速被打臉」、「林智堅早已澄清過，國民黨不要為了選舉亂潑髒水」、「支持對造謠者提告」等內容為大宗，聲量分別佔37％、38％、25％，也有人直指國民黨怕民進黨繼續在桃園執政，所以才出「奧步」。
然而，若與兩年前李眉蓁論文風波相比較，當時綠營猛烈抨擊論文抄襲，以「不要欺騙選民」、「主動放棄碩士學位」、「質疑李眉蓁論文內容不公開」等內容佔比最高，聲量分別為56％、34％、10％，還認為李眉蓁的澄清說法是「藉口」，無怪乎在野黨猛烈抨擊民進黨「寬以待己，嚴以律人」。
政治人物既然喜歡標榜「高學歷」營造自身形象，如何取得學位、論文撰寫過程自然必須接受大眾檢視，面對外界疑問也該主動自清。