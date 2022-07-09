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林智堅論文風波　大數據：負面聲量增7倍、好感度腰斬

▲林智堅涉嫌論文抄襲，引發風波。（圖／資料照片）
▲林智堅涉嫌論文抄襲，引發風波。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-09 12:06:41

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷「論文門」疑雲，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計林智堅遭爆料論文抄襲爭議前後兩週的網路聲量變化，數據顯示，6月24日至6月30日之間，林智堅的網路聲量僅2萬出頭，負面聲量多於正面聲量，好感度0.52，不過，在「論文門」爭議爆發後，7月1日至7月7日間，林智堅網路聲量飆增至15.5萬，且負面情緒漲幅高達7倍、正面情緒只增加4倍左右，好感度跌落0.28幾乎腰斬，顯示輿論熱烈討論論文抄襲爭議，也顯示了大眾對此行為反感度極高。

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▲林智堅近兩週正負面聲量變化圖。（圖／資料照片）
▲林智堅近兩週正負面聲量變化圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心）
林智堅遭爆2008年7月出版的中華大學碩士論文，與6月該校交給竹科管理局45萬字標案報告，相似度超過87％；此外，林智堅就讀台大國發所的論文與同所的余正煌論文在章節、邏輯鋪陳、架構及用字遣詞，都高度相似。

林智堅爆出論文事件之後，有輿論將國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文抄襲案做對比，李眉蓁當時在3天後宣布放棄碩士學位，但林並未在7月8日公開道歉並宣布放棄學位，而是由民進黨繼續發新聞稿，抨擊在野黨質疑是政治操作。

若進一步與2020年7月李眉蓁陷入論文抄襲爭議比較，綠營政治人物與親綠粉絲專頁當時發布超過160篇相關文章，帶動近15.7萬則互動數，反觀在林智堅身陷「論文門」風波後，綠營僅發布71篇相關文章，引發約13.6萬互動數，顯示綠營對李眉蓁論文抄襲的反應較熱烈，與討論林智堅的發文數有2倍多的差距。

透過類聚綠營粉專發文內容，網路數據顯示，多數文章論調聚焦「護航」林智堅，其中以「國民黨造謠速被打臉」、「林智堅早已澄清過，國民黨不要為了選舉亂潑髒水」、「支持對造謠者提告」等內容為大宗，聲量分別佔37％、38％、25％，也有人直指國民黨怕民進黨繼續在桃園執政，所以才出「奧步」。

然而，若與兩年前李眉蓁論文風波相比較，當時綠營猛烈抨擊論文抄襲，以「不要欺騙選民」、「主動放棄碩士學位」、「質疑李眉蓁論文內容不公開」等內容佔比最高，聲量分別為56％、34％、10％，還認為李眉蓁的澄清說法是「藉口」，無怪乎在野黨猛烈抨擊民進黨「寬以待己，嚴以律人」。

政治人物既然喜歡標榜「高學歷」營造自身形象，如何取得學位、論文撰寫過程自然必須接受大眾檢視，面對外界疑問也該主動自清。

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