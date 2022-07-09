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日本政治巨人殞落！安倍遇刺身亡　《時代》封面悼念

▲日本前首相安倍晉三遇刺生亡，《時代》封面放上照片悼念。（圖／翻攝自《時代》推特）
▲日本前首相安倍晉三遇刺生亡，《時代》封面放上照片悼念。（圖／翻攝自《時代》推特）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-09 12:11:182022-07-09 12:18:43

日本前首相安倍晉三8日在奈良進行街頭演說遇刺，送醫後不治身亡，享壽67歲。安倍逝世的消息震驚全球，美國《時代》雜誌最新一期封面也放上了安倍生前照片，並撰文進行專題報導，悼念這名「日本憲政史上任期最長首相」。

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在安倍遇刺身亡消息傳出後，《時代》最新一期封面也放上了安倍的黑白照片，連雜誌名稱的「TIME」也改為黑白色。封面還能看見，上頭標註了安倍的出生及死亡年份。

《時代》報導中指出，安倍是日本任期最長的首相，但因為健康狀況不佳在2020年卸任。當時安倍政府因為處理新冠疫情方式受到質疑，安倍長期以來推動的修憲也還沒成功，在其政治目標尚未達成的情況之下，安倍在卸任後仍然是日本最有影響力的政治家之一。然而，「他的努力在7月8日遇刺時戛然而止。

報導中還提到了安倍的影響力，他的死亡消息不僅在日本掀起波紋，更震驚了世界。報導引述天普大學亞洲研究主任金士頓（Jeff Kingston）說法指出，「安倍是政治界的巨人，他一直是個龐大的存在…他的聲音具有很大的份量。」

報導指出，安倍在卸任之後，擺脫了首相職位的束縛，反而更具影響力，持續推動他在安保和修憲方面的立場，金士頓表示「他很享受不用掌權的樂趣，他被釋放了，他可以說他想說的話。」

安倍不僅帶領著自民黨在2012年重新回歸最大黨，並贏下無數次的選舉，他還讓日本成為旅遊大國，在「失落十年」的經濟停滯期之後，重振日本的信心。安倍在任內也不斷加強美日同盟關係，並與印度和澳洲建立了四方安全對話（Quad）。

但報導提到，安倍並非在所有外交關係上取得成功，他的鷹派民族主義惹怒中韓。同樣也因為新冠肺炎疫情以及任期間爆出的醜聞，讓他也不受部分日本人歡迎。而安倍持續推動的安保修憲也未能取得成功。

報導表示，即使在過世之後，安倍的影響力仍十分重大，智庫青山社中公司負責人朝比奈一郎表示，安倍遇刺事件激起人們的同情心，可能會讓他們將票投給自民黨，將讓自民黨在10日的參議院大選中獲勝。


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