巷仔內／侯友宜被傷、蔣萬安佛系選　藍雙北不容過度樂觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，從年初對四大公投案堅持不表態，已經惹怒深藍支持者，侯友宜力推的子弟兵在新店議員初選中落敗，就是深藍不買單的重大警訊；近日又發生「恩恩案」，侯友宜未設防火牆，直接把火燒到自己身上，危機處理大有問題，也重創支持度。
雖然侯友宜在新北市連任不成問題，但有意2024年直攻總統大位的侯友宜，其實真正的對手並非林佳龍，而是自己，侯友宜第一任大勝對手18％，第二任若只能小贏或險勝，恐影響2024佈局，也降低正當性。
台北市方面，因有台北市副市長黃珊珊加入戰局，情勢更為複雜，蔣萬安在「三腳督」選情下，民調暫時領先，但陳時中的支持度目前被低估，在民進黨正式提名後，基本盤會歸隊，至少會拉回35%至40％的支持度。
而黃珊珊是親民黨籍，雖然與民眾黨友好，但對於深藍選民來說，黃珊珊就是藍軍，也可以成為支持的選項之一，若黃珊珊可以拿到20%的選票，這場選舉基本上就已經結束，因藍軍分裂，讓民進黨漁翁得利。
面對陳時中與黃珊珊的夾擊，蔣萬安打的是一場艱難的選戰，但蔣萬安自被國民黨正式提名以來的「佛系」打法，令基層非常憂心，尤其黃珊珊來勢洶洶，不斷藉由行政優勢，在各地拔樁，不少藍營議員、里長都已經開始跟黃珊珊眉來眼去，對蔣萬安而言，是一大隱憂。
蔣萬安目前選戰是現任領先者的打法，但事實上，蔣萬安是挑戰者，領先幅度也尚未拉大，且面對的陳時中和黃珊珊都有行政資源的優勢，若蔣萬安無法迅速整隊，讓市民看見他的領袖特質，藍營北市選情無法過度樂觀。