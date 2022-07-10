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巷仔內／侯友宜被傷、蔣萬安佛系選　藍雙北不容過度樂觀

▲國民黨北市長參選人蔣萬安佛系打選戰，黃珊珊則來勢洶洶，頻頻拔樁。（圖／資料照片）
▲國民黨北市長參選人蔣萬安佛系打選戰，黃珊珊則來勢洶洶，頻頻拔樁。（圖／資料照片）

記者余祥／特稿

2022-07-10 17:32:36

民進黨年底雙北選戰佈局完成，擬派衛福部長陳時中選台北市長、前交通部長林佳龍出征新北市長，而國民黨方面，則是由立委蔣萬安戰台北、新北市長侯友宜爭取連任，「龍中配」對戰「安宜連線」已然成形。身為國民黨諸侯領頭羊的侯友宜因「恩恩案」重創選情，蔣萬安又一直保持「佛系」打法，藍營雙北選情不容過度樂觀，更無法期待雙北帶動全國選情。

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在新北市方面，現任市長侯友宜2018年大勝對手蘇貞昌29萬多票，執政4年多以來，政績不錯、地方基層實力強，屢屢被視為是國民對最強母雞、年底選戰的領頭羊。

不過，從年初對四大公投案堅持不表態，已經惹怒深藍支持者，侯友宜力推的子弟兵在新店議員初選中落敗，就是深藍不買單的重大警訊；近日又發生「恩恩案」，侯友宜未設防火牆，直接把火燒到自己身上，危機處理大有問題，也重創支持度。

雖然侯友宜在新北市連任不成問題，但有意2024年直攻總統大位的侯友宜，其實真正的對手並非林佳龍，而是自己，侯友宜第一任大勝對手18％，第二任若只能小贏或險勝，恐影響2024佈局，也降低正當性。

台北市方面，因有台北市副市長黃珊珊加入戰局，情勢更為複雜，蔣萬安在「三腳督」選情下，民調暫時領先，但陳時中的支持度目前被低估，在民進黨正式提名後，基本盤會歸隊，至少會拉回35%至40％的支持度。

而黃珊珊是親民黨籍，雖然與民眾黨友好，但對於深藍選民來說，黃珊珊就是藍軍，也可以成為支持的選項之一，若黃珊珊可以拿到20%的選票，這場選舉基本上就已經結束，因藍軍分裂，讓民進黨漁翁得利。

面對陳時中與黃珊珊的夾擊，蔣萬安打的是一場艱難的選戰，但蔣萬安自被國民黨正式提名以來的「佛系」打法，令基層非常憂心，尤其黃珊珊來勢洶洶，不斷藉由行政優勢，在各地拔樁，不少藍營議員、里長都已經開始跟黃珊珊眉來眼去，對蔣萬安而言，是一大隱憂。

蔣萬安目前選戰是現任領先者的打法，但事實上，蔣萬安是挑戰者，領先幅度也尚未拉大，且面對的陳時中和黃珊珊都有行政資源的優勢，若蔣萬安無法迅速整隊，讓市民看見他的領袖特質，藍營北市選情無法過度樂觀。

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