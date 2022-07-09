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安倍來台「搭計程車」續攤？網淚憶12年前事件：實在親民

▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，消息震驚全球，而過去安倍對台灣相當友好，種種事蹟和言論都在台人心中留下深刻印象。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）
▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，消息震驚全球，而過去安倍對台灣相當友好，種種事蹟和言論都在台人心中留下深刻印象。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 14:58:54

日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊身亡，消息震驚全球，而過去安倍對台灣相當友好，種種事蹟和言論都在台人心中留下深刻印象，對此也有網友回憶起，在2010年安倍來台時，曾有一起「小黃事件」掀起熱議，當時安倍結束預定行程後，竟自行叫計程車去續另一攤販局，貼文也喚起不少人回憶，直呼「真的很親民」。

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一名網友在論壇在PTT以「安倍當年來台灣自己搭計程車」為題發文，他表示「記得安倍在當上第二次首相前，有來台灣參訪，之後安倍要去找朋友，結果外交部沒安排專車專用？然後安倍自己招了台計程車就出發了」，原PO還指出，當時的總統馬英九還「因為這事件還被罵了一番，安倍回去日本沒多久 就二度就任首相」。

▲一名女網友日前搭計程車時，疑似遇見司機惡意詐騙。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲安倍結束預定行程後，竟搭乘計程車去續另一攤販局，貼文也喚起不少人回憶，直呼「真的很親民」。（示意圖／取自pixabay）
事實上，還原當初的小黃事件，是發生在2010年10月底，安倍晉三與時任總統馬英九會面後，也同時拜訪已故總統李登輝及時任民進黨主席蔡英文，眾人結束餐敘後，安倍並沒有搭乘外交部座車，反而改搭計程車，前往下一個地點，繼續與民進黨高層續攤，當時引起許多人質疑外交部相當失禮；但事後，安倍胞弟岸信夫有透過友人轉述，安倍與民進黨友人會面事私人行程，因此並非外交部讓安倍自行攔下計程車赴約。

回想起此事件，原PO不禁感慨「感覺安倍人很親民，有沒有當初載到安倍那台計程車的掛？」其餘網友也紛紛回應，「他是政治世家後代，這樣的確蠻親民」、「嚴重失禮，外交上可能被解讀成故意羞辱」、「他有去看花博，還坐遊覽車」、「司機不會日文，沒辦法喇賽」。（編輯：張志浩）

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