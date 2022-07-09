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首屆分科測驗即將登場！考生注意事項大統整

▲首屆大學入學分科測驗將在7月11日、12日登場，財團法人大學入學考試中心基金會提醒，明（10）日下午2時到4時開放查看試場。（圖／NOWnews資料照片）
▲首屆大學入學分科測驗將在7月11日、12日登場，財團法人大學入學考試中心基金會提醒，明（10）日下午2時到4時開放查看試場。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-09 14:17:08

自108課綱實施以來，首屆大學入學分科測驗將在7月11日、12日登場，財團法人大學入學考試中心基金會提醒，明（10）日下午2時到4時開放查看試場，考生不能進入教室內，僅能在外確認座位安排，確診或處於居家隔離等狀況的考生，不開放查看試場。

「111學年度分科測驗考試」將在7月11日至7月12日舉行，第一天的考科為物理、 化學、數學甲、生物；第二天則為歷史、地理、公民與社會，各考科測驗時間均為80分鐘。

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各考區將於10日下午2時至4時開放查看試場，大考中心提醒考生請先至大考中心網站「分科測驗考試專區」查覽「111分科測驗試場分配表」與各考區配置圖，無論考生應考日程為何，皆請於規定時間內前往考場學校，但僅可於試場外查看座位安排，不得進入試場內。

考生與家長進入考區時，均須配合量溫並配戴口罩，若有發燒情形，額溫達 37.5°C以上或耳溫達 38°C以上，不得進入考場學校。至於居家照護考區試場及隔離試場不開放考前查看，確診（輕症或無症狀）及具感染風險之居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，勿前往查看試場，須至「COVID- 19自主填報專區」的「進度／結果查詢」頁面下載指定考場的試場平面圖，以利考試當天查找試場。

大考中心呼籲考生務必詳閱「111學年度分科測驗簡章試場規則及違規處理辦法」，以避免因違反規定而被扣減成績。依過往案例，考生違規情形較多者如，未攜帶任一應試有效證件正本入場，（應試有 效證件包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身 心障礙證明、護照或居留證）；行動電話未完全關機（完全關機含關閉鬧鈴、震動、 提示音等所有功能）；攜帶穿戴式裝置入座等（穿戴式裝置如:智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）。

大考中心表示，自111學年度起，分科測驗各科作答使用一張A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題，答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，考試開始鈴響前，考生要記得核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否相符，但不得翻閱試題本與答題卷，也不得簽名、書寫、劃記、作答等。考試開始鈴響後，考生即可在答題卷的「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名。

大考中新特別提醒，因故使用的備用答題卷，以及在居家照護考區試場、隔離試場使用的答題卷上，無考生本人應試號碼與姓名，考生使用時，也須於「確認後考生簽名」欄簽名，未簽名者，該節次將扣減1級分。

有關考生應考注意事項，請參閱公告於本會大考中心網站分科測驗考試專區的 「111學年度分科測驗考生應考注意事項」，也可於考生試務宣導專區瀏覽或下載 「111學年度分科測驗考前提醒」。

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