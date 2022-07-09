首屆分科測驗即將登場！考生注意事項大統整

「111學年度分科測驗考試」將在7月11日至7月12日舉行，第一天的考科為物理、 化學、數學甲、生物；第二天則為歷史、地理、公民與社會，各考科測驗時間均為80分鐘。
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考生與家長進入考區時，均須配合量溫並配戴口罩，若有發燒情形，額溫達 37.5°C以上或耳溫達 38°C以上，不得進入考場學校。至於居家照護考區試場及隔離試場不開放考前查看，確診（輕症或無症狀）及具感染風險之居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，勿前往查看試場，須至「COVID- 19自主填報專區」的「進度／結果查詢」頁面下載指定考場的試場平面圖，以利考試當天查找試場。
大考中心呼籲考生務必詳閱「111學年度分科測驗簡章試場規則及違規處理辦法」，以避免因違反規定而被扣減成績。依過往案例，考生違規情形較多者如，未攜帶任一應試有效證件正本入場，（應試有 效證件包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身 心障礙證明、護照或居留證）；行動電話未完全關機（完全關機含關閉鬧鈴、震動、 提示音等所有功能）；攜帶穿戴式裝置入座等（穿戴式裝置如:智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）。
大考中心表示，自111學年度起，分科測驗各科作答使用一張A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題，答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，考試開始鈴響前，考生要記得核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否相符，但不得翻閱試題本與答題卷，也不得簽名、書寫、劃記、作答等。考試開始鈴響後，考生即可在答題卷的「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名。
大考中新特別提醒，因故使用的備用答題卷，以及在居家照護考區試場、隔離試場使用的答題卷上，無考生本人應試號碼與姓名，考生使用時，也須於「確認後考生簽名」欄簽名，未簽名者，該節次將扣減1級分。
有關考生應考注意事項，請參閱公告於本會大考中心網站分科測驗考試專區的 「111學年度分科測驗考生應考注意事項」，也可於考生試務宣導專區瀏覽或下載 「111學年度分科測驗考前提醒」。