死亡+94！30多歲男曾打3劑疫苗 確診後口吐白沫搶救不治
中央流行疫情指揮中心今天（9日）宣布，國內新增94例死亡個案，其中最年輕為一名30多歲男性，因神經系統疾病長期住在照護機構中，過去曾接種過3劑疫苗，6/20快篩呈陽性，病症包括意識不清、口吐白沫等，經搶救後仍在7/4過世。
指揮中心表示，今日新增之28,028例本土病例，12,921例男性，15,094例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,122例)，臺中市(3,576例)，高雄市(3,119例)，桃園市(2,822例)，臺北市(2,612例)，臺南市(2,266例)，彰化縣(1,565例)，屏東縣(1,165例)，雲林縣(817例)，苗栗縣(722例)，新竹縣(713例)，宜蘭縣(701例)，嘉義縣(637例)，南投縣(549例)，花蓮縣(542例)，新竹市(531例)，臺東縣(409例)，基隆市(391例)，嘉義市(337例)，澎湖縣(210例)，金門縣(194例)，連江縣(28例)。
指揮中心指出，今日新增94例本土病例死亡個案，為53例男性、41例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。（編輯：陳苾暐）
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