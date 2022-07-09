合體鄭文燦、邱奕勝　林智堅參拜桃園4廟：政見陸續推出

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林智堅隨後也前往中壢慈惠堂，參加70週年金母娘娘香火萬里祈福大遶境巡禮活動，與慶典委員會主任委員兼桃園市議會議長邱奕勝、鄭文燦、董事長陳燦宏恭請母娘登轎，並祈求母娘福佑大桃園全體市民，保佑家家戶戶平安順利，桃園大進步。
林智堅也前往歷史悠久、在地著名的桃園「大廟」景福宮參香祈福，他致詞，過去以來和鄭文燦都保持桃竹連線，共同守護台灣半導體產業，而桃竹共同生活圈，兩個城市有相同的城市DNA，都是全台灣最年輕的城市，也是幸福城市，他的太太更是桃園人，他會努力將過去擔任市長的經驗，延續鄭文燦五星級的施政成果，讓桃園人更幸福，讓桃園更進步。
首日宮廟參香祈福，林智堅來到最後一站桃園慈護宮時說，未來最短的時間，他會勤走基層，聆聽各位市民朋友的聲音，未來也會陸續推出牛肉、推出最佳政見，「我們未來絕對會延續五星級市政，就是我們文燦市長打下的基礎」，讓良好政策、重大建設來延續下去。
鄭文燦則表示，今天是林智堅完成市政交接第一天的競選活動，林智堅是桃園女婿，太太也是桃園出生成長，相信以林智堅卓越市政治理的經驗，絕對有能力、有專業，可以讓桃園市政無縫接軌、創造黃金十年。
鄭文燦指出，今天與林智堅共同走訪了4間廟宇，也受到民眾非常大的歡迎，代表林智堅在桃園的接受度很高；未來陸續有更多的地方行腳行程，讓更多市民朋友一起來支持林智堅。