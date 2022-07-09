工安加緊力道！高市勞工局長突檢大樓外牆整修工程

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勞工局局長周登春表示，此次實施假日工地安全突擊檢查，主要工程項目為施工架、外牆整修、防水，具有高處作業、施工架、感電等高風險作業，並著重於墜落、倒塌、感電危害預防，這2處工地，經檢查發現共5項缺失，其中2項有立即發生危險之虞，包括施工架與樓板開口、臨時用電未設漏電斷路器，已勒令停工改善，並將依職業安全衛生法之規定，針對雇主裁罰3萬至30萬元罰鍰。
周登春說，高雄老舊大樓外牆更新工程日益增多，同時陸續推動和發產業園區、仁武產業園區、橋頭科學園區等重大建設，且各項建案與設備投資量驟增，營造作業日益活絡，但營造工地也因環境、人員、工項變動頻繁，風險性較高，因此，針對中、高風險工地，加強監督檢查頻率，督促工地應落實相關法規及標準作業程序，及配合各相關局處加強橫向聯繫，共同防災。
周登春指出，勞工局已列管轄內各高風險工地，鎖定高處作業、施工架構材等有倒塌風險的構築設施、吊掛作業及營造用電設備等常見的作業風險，加強督檢頻率，針對此次工安勞檢所發現的缺失，除責令作業雇主應立即改善外，也將督促營造廠應確實負起承攬作業安全管理的責任，加強工地安全自主管理。
勞工局勞檢處處長郭清吉並指出，營造工地是防災檢查的重點，今年迄今共計實施營造工地檢查1653工地次，其中立即危及勞工安全之重大缺失，已處停工62件，罰鍰處分200件，其中高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶，及未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備是主要的缺失項目，該處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，亦將加重處罰，確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職業災害。