白鞋髒了！跑選戰燒聲、曬黑 沈慧虹：與市民互動很美好
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（9）日一大早至新竹果菜批發市場拜票，隨後前往普天宮參與健走活動，受到民眾熱烈歡迎。沈慧虹說，雖然前市長林智堅送的「小白鞋」髒了，但這是與民眾面對面互動的印記與足跡，這種回饋非常美好。
在蔬菜工會理事長陳聰銘陪同下，沈慧虹一周內二度造訪大菜市，不僅有攤商送上鳳梨預祝沈慧虹旺旺來、高票當選，還有民眾大讚沈慧虹舉辦的「慧虹開講」很認真、講得很用心。沈慧虹隨後應邀出席普天宮健走活動，在董事長鄭逸榛的陪同下向關聖帝君參香，祈求新竹市風調雨順、國家國泰民安。
有媒體詢問，選戰第一周行程滿檔，曬黑、變瘦、燒聲、小白鞋也髒了，沈慧虹笑說，本周除了掃街拜票聽到很多市民建議，她自己也展開慧虹開講，與市民面對面傳達政策與理念，和市民互動的感覺非常美好，也感謝市民熱情的回饋，這些都是努力走過的足跡與印記。
沈慧虹強調，她最重要的任務是帶領新竹市走自己的路，她除了有經驗，還有豐富的未來願景。而她也是新竹隊的隊長，在民進黨立法院黨團總召柯建銘的帶領下，會與8位市議員參選人穩健且妥當地繼續帶領新竹市往前走。
今日包括新竹市議員施乃如、曾資程、鄭美娟、劉康彥、陳建名，以及議員參選人劉彥伶、楊玲宜、林盈徹均到場支持。