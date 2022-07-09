李顯龍悼安倍：若無日本領導　CPTPP不會成功締結

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據新加坡外交部公布的信函內容，李顯龍代表新加坡政府對安倍不幸逝世表達最誠摯慰問。他並強調，新加坡強烈譴責這項「毫無理性的暴力行為」。
安倍是日本史上在位最長的首相。李顯龍表示，有幸與安倍共事近10年，在安倍支持下，新加坡與日本的關係越來越強健，包括貿易投資、創新、基礎建設發展、智慧城市及文化交流等領域的合作持續擴大。
李顯龍說，安倍是活躍的國際政治家，任內深化日本與東協、APEC（亞太經濟合作會議）等區域組織的互動；新加坡也和日本密切合作，提倡自由、開放且包容的區域架構，以及多邊主義及貿易自由化。「安倍先生將永遠被銘記為新加坡的好朋友」。
他並強調，若沒有安倍和日本的遠見及領導，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）就不會成功締結。
安倍從政期間曾兩度擔任首相，一次是2006年9月至2007年9月，另一次是2012年12月至2020年9月；縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。
CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在2017年、前總統川普（Donald Trump）執政時期退出TPP後，以日本為首的11國將此協定改組為CPTPP。成員國之一的新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國。（編輯：陳惠珍）1110709