參議院選舉在即！岸田山梨縣拉票　結束後直奔東京悼安倍

日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，各黨9日恢復參議院選舉拉票活動，而首相岸田文雄也到山梨縣的富士吉田市，繼續為黨友造勢，不過有鑑於悲劇才剛發生不久，現場維安明顯強化許多。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合日媒報導，岸田文雄9日上午出現在山梨縣，左臂戴有黑紗，相信是用以哀悼安倍，現場保安明顯加強，每隔10公尺就有警員站崗，並設置了3部金屬探測器，警方還擺放了鐵欄，以防止人群接近岸田。由於10日就是日本參議院大選，岸田文雄在安倍晉三遇害後表示，即使槍擊案就發生在參議院大選前，仍必須保護作為民主基礎的自由公正選舉，政府會以永不屈服於暴力的堅定決心，繼續進行競選活動，也呼籲全體日本人民，一起努力維護民主。在結束山梨縣的街頭輔選行程後，岸田文雄匆忙趕回東京，並親自前往安倍晉三的宅邸弔唁，停留約10分鐘，並被媒體捕捉到他戴口罩，坐在車子後座的身影。據報導，安倍晉三的守靈儀式將會於11日舉辦，12日則會在東京增上寺舉行葬禮。安倍遇襲日人不捨！獻花表達哀思 遺體抵東京住所岸田文雄不捨悼念！深夜貼2人年輕時合照 肯定安倍貢獻事前警備難準備？安倍遇刺身亡 專家分析日本維安狀況日本政治巨人殞落！安倍遇刺身亡 《時代》封面悼念