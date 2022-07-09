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安倍遇害！前警提3點「維安沒大問題」：民主國家的風險

▲日前相安倍晉三昨（8）日遇刺，搶救不治身亡，外界評批維安有問題；圖為安倍遇害地點，已有許多民眾擺上鮮花哀悼致意。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前相安倍晉三昨（8）日遇刺，搶救不治身亡，外界評批維安有問題；圖為安倍遇害地點，已有許多民眾擺上鮮花哀悼致意。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 17:17:28

日前相安倍晉三昨（8）日遇刺，搶救不治身亡，外界評批維安有問題；對此，退休交通警察石明謹卻認為「維安沒有太大問題」，更點出3點安倍會遇襲的關鍵，包含「沒有高規格維安」、「站在一般的馬路旁」、「沒有穿防彈衣」，他也直言民主法治國家的政治人物，都有可能遇到。

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安倍晉三昨天現身奈良街頭演說，卻遭山上徹也以3公尺近距離開2槍，由於子彈深及心臟處，輸血逾20公升後搶救，卻仍回天乏術，享壽67歲。

外界質疑若維安人員在第一槍後迅速作出反應，就可阻止第二槍，維安恐有問題；對此，石明謹表示，安倍晉三是卸任行政官員，維安格局當然會和首相有所不同「他只是個現任的國會議員，你有看過台灣的立委身邊有什麼厲害的維安組合嗎？安倍的維安程度應該是高於國會議員，可能接近部長級人物，但是，不會高到那裡去」。

石明謹分析，石明謹所站的位置，是在馬路旁的槽化區，旁邊還有安全護欄，所以所有人包括安全人員，目視方向都是非道路的那一側，他的背後其實是馬路，人的下意識反應就是這邊不會有人，偶爾瞄一下即可，而且他演講的地方，其實離人群非常近，防不勝防。

石明謹認為，安倍遇襲關鍵在於3大點，「沒有高規格維安」、「站在一般的馬路旁」、「沒有穿防彈衣」，會身亡的最大原因是沒有穿防彈衣，「如果有穿防彈衣，應該不會受到這麼大的傷害，但是同樣的，你問問台灣的國會議員，有誰是平日都會穿著防彈衣的？」

這3點其實是建立在一個民主法治國家，政治人物對於整個社會體制還有人民素質的信任，如果是在獨裁專制國家，這三點是不可能發生的，例如習大大或是布丁丁旗下的官員，不會具備這三點。

石明謹認為，發生這樣的憾事，是民主自由國家必然有的風險，但自己並不希望政治人物或是名人出門都要有好幾個保鑣，都要穿防彈衣，都不敢走入人群中，我們要相信這個社會能夠發展出成熟的體制，要相信大家都能堅守共同的價值。（編輯：孫唯容）


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