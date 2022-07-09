馬鈴薯歉收加上西方制裁　俄版麥當勞鬧薯條荒

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俄羅斯商人戈佛（Alexander Govor）隨後買下當地850間麥當勞門市經營權，並重新更名為「就是美味」（Vkusno i Tochka，暫譯）。
麥當勞1990年在俄羅斯開幕第一間餐廳，宣告莫斯科在經歷蘇聯數十年統治後對外開放，這家門市今年6月以新名稱和新商標重新開張。
然而，新的俄羅斯版麥當勞如今有些分店出現薯條缺貨。
「俄羅斯商業諮詢日報」（RBC Daily）引述新公司說法報導：「一些新開幕的『就是美味』門市將不會有任何薯條。」
「就是美味」並未立即回覆法新社的置評請求。
薯條短缺問題，與俄羅斯去年馬鈴薯收成欠佳，以及受西方制裁影響，「就是美味」無法從幾個國家進口馬鈴薯有關。
「就是美味」希望能在秋天新的收成年度開始時，讓炸薯條回到菜單上。
全球最大薯條生產商麥肯食品（McCain）3月表示，它取消在俄羅斯興建一座工廠的計畫，且旗下產品對俄國市場的出貨全面暫停。
俄烏戰爭爆發以來，已有數百家西方企業離開俄羅斯，包括麥當勞、瑞典居家用品零售商宜家家居（IKEA）、美國運動服飾品牌耐吉（Nike）、法國輪胎集團米其林（Michelin）等。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1110709