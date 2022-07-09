岸田派將佔上風？安倍遇襲凸顯後繼無人　黨內最大派動搖

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為「安倍派」的領導者，安倍不僅在日本社會維持了較高的存在感，也在政界擁有較大的話語權和影響力。透過公開場合闡述、宣傳自身的政策主張，安倍左右著日本輿論，藉著自身話語重量來影響日本政府政策制定產生影響。
不過安倍在政界和社會的影響力，對於自民黨來說是一項助力，能讓自民黨的政策主見更好地傳遞給選民，並喚起選民對於自民黨參選人的關注。在卸任之後，安倍對於日本內政外交政策的影響也持續存在，像是岸田政府要將防衛預算提升至GDP2%以上，就是來自安倍的影響。
在經濟上，安倍在先前的任期大力推動「安倍經濟學」，在2013年後大力推動貨幣寬鬆政策，讓日幣貶值刺激買氣。而岸田，也持續採行貨幣寬鬆政策，雖然日幣貶值一度引發爭議，但岸田政權也寄望在未來年底前慢慢開放國門，讓日本經濟注入更多活水。
不過在安倍遇襲之後，安倍派要面臨的問題已經浮現出來，清和會勢必得推出下一任接班人，但是這也凸顯出最大派系後繼無人的現實。安倍過世之後，清和會在國會佔有94名議員，仍為多數，但接任的人選不但要能夠承接安倍，甚至未來還可能被推出參選自民黨總裁和日本首相，目前尚未有足以跟安倍一樣，擁有豐厚國政資歷與首相經驗者。與之對比下，不論是岸田派還是麻生派均有各自後備力量，後繼乏人的安倍派在日本政壇的影響力有可能遭到削弱，未來該如何重新選定派系領袖，甚至預防派系分裂，也將是重要考量。
安倍遇襲之後，也將對日本保守勢力帶來影響。日本即將在7月10日舉辦參議院選舉，但安倍卻在2天前被刺殺，預料將會有更多票數湧向保守派。儘管日本近年來有著明顯向保守派傾斜的趨勢，但在保守勢力群體當中，安倍的存在感和影響力仍無人能匹敵，如今安倍遇襲而亡，保守勢力很有可能會出現離心力上升的情況。