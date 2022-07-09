睽違2年再登場 中部最大場就業博覽會釋出逾6千職缺

受到疫情影響停辦2年的「中部就業博覽會」，今日在台中世貿中心熱鬧登場，共有79家廠商釋出逾六千職缺，吸引大批求職人潮湧入參與。勞動力發展署蔡孟良署長表示，因應畢業季求職潮，勞動部推動多項協助青年求職措施，最高補助訓練費達十萬元，歡迎多多利用。

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「中部就業博覽會」是由勞動力發展署中彰投分署舉辦，參與廠商踴躍，堪稱中部最大場，勞動力發展署蔡孟良署長特地到場為求職民眾加油打氣。蔡署長表示，因應廣泛求才求職需求，勞動部自7至9月期間將連續舉辦5場實體「2022台灣就業通就業博覽會」，另在全國各地辦理2,000場以上的中小型徵才活動，歡迎大家上台灣就業通網站查詢相關訊息。

▲勞動力發展署蔡孟良署長表示，因應畢業季求職潮，勞動部推動多項協助青年求職措施，鼓勵青年積極找工作。（圖／主辦單位提供）

此外，時值畢業季，為支持青年就業，勞動部推動系列的協助措施，包含「青年就業獎勵計畫」，獎勵青年畢業後積極尋職，有最高3萬元的就業獎勵。「產業新尖兵計畫」及學習獎勵金，提供青年參加指定訓練課程，最高補助訓練費用10萬元。「青年就業旗艦計畫」讓青年可免費申請參加工作崗位訓練，開訓當日即由訓練單位正式僱用，也鼓勵企業「先僱後訓」，補助訓練單位工作崗位訓練費。

至於「青年尋職津貼計畫」，則是提供在尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務的青年，每月1萬元的尋職津貼。尚在探索未來職涯方向的青年，可到勞動部各分署的青年職涯發展中心，或者預約台灣就業通網站「YOUTH職涯諮詢平台」，由專業顧問提供線上諮詢服務。

7 月1日剛到任的中彰投分署劉邦棟分署長表示，中彰投分署是中部民眾的職涯靠山，而今天到場求才的廠商及求職的民眾，不但給了中彰投分署服務的機會，也掌握可能改變命運的重要契機，因為你們想要的千里馬和伯樂就在會場中。

劉分署長也鼓勵求職民眾，找到工作只是開始，持續提升本身職能才能讓職涯走的久遠、走得開闊！青年朋友也可多加運用政府資源，如參與「青年就業旗艦」、「產業人才投資方案」等計畫，提升自我職場競爭力。