睽違2年再登場 中部最大場就業博覽會釋出逾6千職缺

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此外，時值畢業季，為支持青年就業，勞動部推動系列的協助措施，包含「青年就業獎勵計畫」，獎勵青年畢業後積極尋職，有最高3萬元的就業獎勵。「產業新尖兵計畫」及學習獎勵金，提供青年參加指定訓練課程，最高補助訓練費用10萬元。「青年就業旗艦計畫」讓青年可免費申請參加工作崗位訓練，開訓當日即由訓練單位正式僱用，也鼓勵企業「先僱後訓」，補助訓練單位工作崗位訓練費。
至於「青年尋職津貼計畫」，則是提供在尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務的青年，每月1萬元的尋職津貼。尚在探索未來職涯方向的青年，可到勞動部各分署的青年職涯發展中心，或者預約台灣就業通網站「YOUTH職涯諮詢平台」，由專業顧問提供線上諮詢服務。
7月1日剛到任的中彰投分署劉邦棟分署長表示，中彰投分署是中部民眾的職涯靠山，而今天到場求才的廠商及求職的民眾，不但給了中彰投分署服務的機會，也掌握可能改變命運的重要契機，因為你們想要的千里馬和伯樂就在會場中。
劉分署長也鼓勵求職民眾，找到工作只是開始，持續提升本身職能才能讓職涯走的久遠、走得開闊！青年朋友也可多加運用政府資源，如參與「青年就業旗艦」、「產業人才投資方案」等計畫，提升自我職場競爭力。
本次就博會有79家廠商參與，共釋出6,400個職缺，包括矽品、大立光、先進光電及天工精密等科技大廠。專攻工業電源的幸康電子也開出13種職缺，其中資材主管起薪9萬。整體就博會有645個工作機會，薪資待遇超過5萬元。