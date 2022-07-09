獨／叫賣哥葉昇峻從夜市到直播　自曝未來最想做「這事」

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「出獄的那一天，原本父母來接我北上，希望能一切重新來過。但其實我心裡其實是不願意的！」葉昇峻說，當時剛出獄他一心只想要找到在台中的未婚妻。但也因為他的父母不想要他再接觸到以前那群人，拗不過父母，他最後才同意一起北上。「家裡的人從來沒有放棄過我，更沒有責怪過我。」葉昇峻有感而發的說，爸爸在他出獄後只對他了一句：「過去就過去，重新來過，平安回來就好。」媽媽則是跟他說：「我們不要讓別人看不起！」也因為家人的支持，讓他不再走回頭路。
葉昇峻的爸媽後來決定從事夜市叫賣，剛開始，葉昇峻很看不起在夜市工作的人，覺得在夜市工作很不光彩，過去還會刻意不敢接近父母在的攤子，「怕被小弟們看到很沒面子。」在出獄後他到台北，才開始跟著家裡一起去夜市擺攤。因為受到未婚妻跑掉的影響，他開始意識到要有能力才有辦法支撐一個家！後來更接下主持棒，從此展開了叫賣人生。從一開始的生嫩，到後來漸入佳境，學會跟客人互動，插科打諢、說學逗唱樣樣來，不只業績越來越好，一路走來17年，從夜市走到如今網路叫賣，「寶島叫賣哥」的名號全台家喻戶曉，也累積了一票死忠觀眾。
葉昇峻有感而發的說，其實在夜市叫賣的人，一直是夜市裡不被討喜的攤位，因為時常要拿著麥克風、大聲公來吸引群眾，不但經常被其他攤販抗議太大聲，也容易因為太多客人來圍觀而擋住其他攤位被檢舉，甚至引起警察也會來開單。「你仔細看就會發現，很多叫賣的攤位怕影響到其他攤販，會默默地到夜市的邊邊角角、在人潮通常不會走到地方擺攤，這也是出於無奈。」
走紅後葉昇峻開始有機會到不同的節目表演叫賣，累積更旺的人氣，但他從不因此自滿，上節目一直抱持著「不是要來當藝人」的心態。「一輩子只有這一次機會，我每次都會放膽地玩、整主持人。」即便上最紅的綜藝節目《康熙來了》，整起主持人小Ｓ和蔡康永也不手軟，看得觀眾捧腹大笑。葉昇峻很誠實的說：「當時沒有想要紅，是希望能透過節目讓更多人看到我，來夜市找我，讓我有機會賺到更多的錢。」
2020年葉昇峻出了《寶島叫賣哥葉昇峻》這本書，他說出書不是為了賺錢，而是要鼓勵在低潮的人，並讓他們知道「我都可以谷底翻升，為什麼你不可以？」而談到未來，葉昇峻相信直播這個行業不會消失，只會進化。他也偷偷告訴《NOWnews今日新聞》記者，過去參與演出都是客串，每次電影跟電視戲劇邀約上門，總是碰到事情被迫推辭，「我真的希望有機會往戲劇發展，這是我現在最想做的事。」
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