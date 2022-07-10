支持陳其邁競選連任！台船工會理事長及福利會主委交接

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台灣國際造船公司企業工會理事長及福利委員會主任委員交接就職典禮，有高雄市長陳其邁、勞工局長周登春、台船公司董事長鄭文隆、總經理魏正賜、立法委員李昆澤、賴瑞隆、林岱樺、高雄市議會議長曾麗燕、市議員鄭光峰、陳致中、李雅靜、陳麗娜，以及全國產業總工會理事長江健興、高雄市產業總工會理事長林順基、高雄市機械總工會理事長賴志民、中鋼企業工會理事長陳春生等報場祝賀，場面相當熱絡。
新任工會理事長張益得曾任工會理事、常務理事、福利會主委等多職，擅長溝通、協調，在本屆選舉中喊出降低會費、改善團保及增加員工午餐內涵等三大訴求，籌組全新風格的清新陣線參戰，積極整合本身團隊及前福委會主委鄭國寶、許正義等三大陣營後，在背水一戰的激烈的選情中殺出重圍，拿下超過半數的代表席次，進一步當選理事長。
新任福利會主委許正義擔任過工會理事、監事、福利會副主委等多職，為人圓融，熱心公眾事務，這次與張益得陣營合作，在勝選後出任福利會主委，兩人在面對公司營運狀況仍多變數下，要如何進一步為工會及福利會會員爭取權益，仍有待考驗。
高雄市長陳其邁也到場為理事長張益得及福利會主委許正義兩人祝賀，張益得投桃報李，在典禮中率高雄市各工會之先，喊出支持陳其邁市長競選連任，讓前來參加交接典禮的陳其邁市長表情相當開心。
擔任台灣最強悍工會理事長的張益得表示，面對國際造船環境低迷，台船員工無法調薪、人手不足、工作量又多的現況，他願意承擔工會理事長的重擔，與公司勞資合作，用協商方法來代替對抗，協助公司推動潛艦、離岸風電及修造艦等各項任務，希望讓台船早日走出營運低谷，儘速獲利，並為員工調薪。
許正義主委也表態支持台船公司各項業務推動，在台船目前營運仍有變數，福利金無法大幅擴增，福利會「彈藥」仍然窘困之際，許正義希望先讓公司營運持續轉盈後，然後會與公司協商更佳的福利辦法。