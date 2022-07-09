轉向親中？安倍遇刺日台關係受矚目　專家：失去靈魂人物

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淡江大學日本政經研究所長蔡錫勳指出，安倍所強調的「台灣有事就是日本有事」，這是日本支持台灣最直接的發言，重新定位了台日關係。他指出，台日利益大致相同，因此台日關係在安倍之後仍然會持續深化。
蔡錫勳表示，岸田在G7等會議上一再重申台灣海峽和平與穩定的重要性，「我認為，基於日本國際利益考慮，台灣的位置還是會被重視。」蔡錫勳認為，今後台日關係依然會很密切，但是安倍的離世如同2021年李登輝過世，台日之間突然失去了靈魂人物。
安倍兩度出任日本首相，是日本世上執政任期最長的首相，在首次執政時，日中關係有改善的趨勢，但在第二次上任後，因領土紛爭和地緣政治升溫，而逐漸親美與反中。
安倍離世的消息，讓東京國際大學國際關係學部教授河崎真澄憂心，中國可能會利用日中建交50週年的契機，將日中關係導向對中共有利的方向，而這在外務省內的親中派眼裡，也成為改善日中關係的機會。
河崎真澄表示，目前在安倍派中沒有能挑大樑與中國對抗的人物。而岸田派的對中路線比安倍派緩和，兩派關係又不和睦。在7月10日參議院大選後，進行內閣重組時剔除安倍派的閣員，安倍的胞弟防衛大臣岸信夫、自民黨政調會長高市早苗都首當其衝。河崎真澄指出，若演變成這種情形，日本的外交確實有逐漸靠向中國的可能性。
不過蔡錫勳則表示，日本對中政策應該遵循「外交溫、經濟熱、安全保障冷」的路線。而今年是「日中外交正常化50週年」，但岸田一直逃避回覆與中國領導人見面會談的問題。另外韓國努力改善韓日關係，並透過日美韓合作模式去應對中國。蔡錫勳認為，岸田政府將會以日美韓合作為優先，推動中國不要過度支持俄羅斯。
蔡錫勳在他自2016年至2021年所著的3本日文原文書中，他以合計130萬字充分描繪「安倍政權的大戰略」，曾在其中提出日本對中政策近期不會有所改變。