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轉向親中？安倍遇刺日台關係受矚目　專家：失去靈魂人物

▲日本前首相安倍晉三在第二任期時，外交策略親美與反中。（圖／翻攝自《產經新聞》）
▲日本前首相安倍晉三在第二任期時，外交策略親美與反中。（圖／翻攝自《產經新聞》）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-09 19:53:15

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時，遭到槍擊身亡。由於安倍辭任首相後，在日本國內或國際仍有相當份量的影響力，再加上日本參議院大選即將在2天後舉行，未來國際局勢變化也令外界關注。有專家認為，雖然日本的修憲與防衛強化等政策方向不會因此改變，但是日台之間雖會持續緊密，但失去了靈魂人物，而未來日中關係也可能會因為大選結果而出現變化。

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根據《美國之音》報導，過去安倍曾在演講時提到「台灣有事就是日本有事，日本有事就是美日同盟有事」，並在俄烏戰爭時期呼籲美國對台戰略應更為清晰。安倍離世之後，日台關係是否會出現變化也受到關注。

淡江大學日本政經研究所長蔡錫勳指出，安倍所強調的「台灣有事就是日本有事」，這是日本支持台灣最直接的發言，重新定位了台日關係。他指出，台日利益大致相同，因此台日關係在安倍之後仍然會持續深化。

蔡錫勳表示，岸田在G7等會議上一再重申台灣海峽和平與穩定的重要性，「我認為，基於日本國際利益考慮，台灣的位置還是會被重視。」蔡錫勳認為，今後台日關係依然會很密切，但是安倍的離世如同2021年李登輝過世，台日之間突然失去了靈魂人物。

▲日本前首相安倍感念台湾，17日表示支持提供疫苗，助台湾走出困境。（圖／翻攝自安倍晉三推特）
▲安倍晉三逝世後，有專家認為日台關係雖會持續深化，但缺少靈魂人物。（圖／翻攝自安倍晉三推特）
安倍兩度出任日本首相，是日本世上執政任期最長的首相，在首次執政時，日中關係有改善的趨勢，但在第二次上任後，因領土紛爭和地緣政治升溫，而逐漸親美與反中。

安倍離世的消息，讓東京國際大學國際關係學部教授河崎真澄憂心，中國可能會利用日中建交50週年的契機，將日中關係導向對中共有利的方向，而這在外務省內的親中派眼裡，也成為改善日中關係的機會。

河崎真澄表示，目前在安倍派中沒有能挑大樑與中國對抗的人物。而岸田派的對中路線比安倍派緩和，兩派關係又不和睦。在7月10日參議院大選後，進行內閣重組時剔除安倍派的閣員，安倍的胞弟防衛大臣岸信夫、自民黨政調會長高市早苗都首當其衝。河崎真澄指出，若演變成這種情形，日本的外交確實有逐漸靠向中國的可能性。

不過蔡錫勳則表示，日本對中政策應該遵循「外交溫、經濟熱、安全保障冷」的路線。而今年是「日中外交正常化50週年」，但岸田一直逃避回覆與中國領導人見面會談的問題。另外韓國努力改善韓日關係，並透過日美韓合作模式去應對中國。蔡錫勳認為，岸田政府將會以日美韓合作為優先，推動中國不要過度支持俄羅斯。

蔡錫勳在他自2016年至2021年所著的3本日文原文書中，他以合計130萬字充分描繪「安倍政權的大戰略」，曾在其中提出日本對中政策近期不會有所改變。

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