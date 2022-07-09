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斯里蘭卡總統逃離官邸　總理緊急開會避免權力真空

▲南亞國家斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天在示威群眾包圍下逃離官邸後，總理威克瑞米辛赫召開緊急內閣會議，討論如何「迅速因應」執政權可能出現真空。（圖／美聯社／達志影像）
▲南亞國家斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天在示威群眾包圍下逃離官邸後，總理威克瑞米辛赫召開緊急內閣會議，討論如何「迅速因應」執政權可能出現真空。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-09 21:09:14

（中央社可倫坡9日綜合外電報導）南亞國家斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天在示威群眾包圍下逃離官邸後，總理威克瑞米辛赫召開緊急內閣會議，討論如何「迅速因應」執政權可能出現真空。

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法新社報導，一旦拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）辭職，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）將是第一順位接替職位者。他的辦公室在聲明中說，總理邀請斯里蘭卡各政黨領袖加入會議，並要求國會緊急召集討論這場危機。

路透社報導，斯里蘭卡正遭逢70年來最嚴重經濟危機，數月來民眾怒火越燒越旺。位在商業首都可倫坡（Colombo）的總統官邸和總統府今天遭到數以千計示威者闖入。

根據斯里蘭卡新聞電視頻道NewsFirst播出的畫面，一些示威者手持國旗和安全帽衝進拉賈帕克薩的官邸。而在幾個月來民眾靜坐示威地點臨海的總統府，則有數千名抗議人士破壞大門闖入府區內。

這兩個地點的軍警人力都無法抵擋住群眾壓力。示威者高呼口號要求拉賈帕克薩下台。

2名斯里蘭卡國防部消息人士透露，鑒於週末預計會有示威者聚集，拉賈帕克薩昨天已被護送離開官邸，以保護他的安全。

一名斯里蘭卡政府消息人士告訴路透社，總理威克瑞米辛赫也已被護送到一個安全地點。

根據臉書（Facebook）上分享來自總統官邸內的直播畫面，屋內的房間和走廊有數百名示威者闖入，他們高呼反拉賈帕克薩的口號，有些人身披國旗。

在殖民時期建造的白色總統官邸建築外面，也有數百人竄動或坐或站。但畫面中並未見到任何維安人員。

醫院消息人士告訴路透社，至少有21人在持續進行的抗議活動中受傷送醫，包括2名員警。

人口2200萬的斯里蘭卡，經濟仰賴觀光業，因此COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，經濟受重創，且海外移工匯回的收入也銳減。

加上斯里蘭卡政府本已債台高築，又因為油價攀升及去年禁止進口化學肥料，導致農業大受破壞。在外匯匱乏，使得燃料、糧食和藥品等基本物資進口受限下，爆發這場1948年獨立建國以來最嚴重經濟危機。

許多斯里蘭卡民眾將國家情況惡化歸咎於總統拉賈帕克薩。今年3月開始大致上和平的群眾示威，便是以要求他下台為訴求。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110709

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