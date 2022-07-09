斯里蘭卡總統逃離官邸　總理緊急開會避免權力真空

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路透社報導，斯里蘭卡正遭逢70年來最嚴重經濟危機，數月來民眾怒火越燒越旺。位在商業首都可倫坡（Colombo）的總統官邸和總統府今天遭到數以千計示威者闖入。
根據斯里蘭卡新聞電視頻道NewsFirst播出的畫面，一些示威者手持國旗和安全帽衝進拉賈帕克薩的官邸。而在幾個月來民眾靜坐示威地點臨海的總統府，則有數千名抗議人士破壞大門闖入府區內。
這兩個地點的軍警人力都無法抵擋住群眾壓力。示威者高呼口號要求拉賈帕克薩下台。
2名斯里蘭卡國防部消息人士透露，鑒於週末預計會有示威者聚集，拉賈帕克薩昨天已被護送離開官邸，以保護他的安全。
一名斯里蘭卡政府消息人士告訴路透社，總理威克瑞米辛赫也已被護送到一個安全地點。
根據臉書（Facebook）上分享來自總統官邸內的直播畫面，屋內的房間和走廊有數百名示威者闖入，他們高呼反拉賈帕克薩的口號，有些人身披國旗。
在殖民時期建造的白色總統官邸建築外面，也有數百人竄動或坐或站。但畫面中並未見到任何維安人員。
醫院消息人士告訴路透社，至少有21人在持續進行的抗議活動中受傷送醫，包括2名員警。
人口2200萬的斯里蘭卡，經濟仰賴觀光業，因此COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，經濟受重創，且海外移工匯回的收入也銳減。
加上斯里蘭卡政府本已債台高築，又因為油價攀升及去年禁止進口化學肥料，導致農業大受破壞。在外匯匱乏，使得燃料、糧食和藥品等基本物資進口受限下，爆發這場1948年獨立建國以來最嚴重經濟危機。
許多斯里蘭卡民眾將國家情況惡化歸咎於總統拉賈帕克薩。今年3月開始大致上和平的群眾示威，便是以要求他下台為訴求。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110709