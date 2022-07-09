中職／鋼龍優質先發！富邦苦吞7連敗

味全龍今天持續在主場天母球場交手富邦悍將，味全先發投手鋼龍，先發6局僅被敲出2支安打，失1分，優質好投帶領球隊拿下勝利，龍隊也3:1獲勝，而富邦吞下近期7連敗，對戰味全8連敗， 我是廣告 請繼續往下閱讀 味全在今天開賽就有攻勢，首局由開路先鋒郭天信靠著保送上壘，林智勝擊出中外野方向安打，將郭天信送回本壘拿到手分；味全持續進攻，劉基鴻獲觸身球上壘後，下一棒張祐銘再敲出適時安打，味全再下一城，取得2:0領先。3局上，富邦由王正棠保送上壘，接著盜壘成功，加上王勝偉敲出安打建功，讓富邦追回1分。5局下，拿莫．伊漾擊出左外野方向二壘安打，下一棒劉基鴻也敲出長打，讓龍隊取得3:1領先。味全先發洋投鋼龍6局好投，成功封鎖富邦打線，拿下本季第6勝；牛棚輪番上陣表現優異，王玉譜、羅華韋各中繼一局無失分拿下中繼點；終結者伍鐸也成功關門，收下本季第14次救援成功。富邦悍將先發洋投范米特，今天主投4.1局被敲8支安打，失掉3分皆為責失分，吞下4連敗。中職／郭嚴文一棒逆轉 樂天M1明拚封王中職／猿獅大亂鬥懲處出爐！蔡鎮宇被禁賽10場最重中職／象魔力轉戰韓職？兄弟球團回應了中職／兄弟留不住了？韓職登陸者隊鎖定象魔力