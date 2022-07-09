COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

批侯友宜把新北當籌碼　張志豪：林佳龍執政城市脫胎換骨

▲林佳龍轉戰新北市長，張志豪認為是最強母雞。（圖／攝自張志豪臉書）
▲林佳龍轉戰新北市長，張志豪認為是最強母雞。（圖／攝自張志豪臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-09 22:36:45

民進黨將徵召前交通部長林佳龍參選新北市長。新北市議員張志豪今（9）日晚間表示，林佳龍有豐富的政務歷練，交通部長任內支持很多新北在地建設，期待市政辯論，全面檢視現任市長侯友宜，到時林佳龍也提出市政願景，希望侯不要迴避。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪說，新北市就像台灣的縮影，有山、有海、有都市也有鄉村，29個行政區應該更有特色，更考量區位經濟特性進行深度發展。這個就是一座偉大城市的願景，要做到並不簡單，重點在於市長的魄力和決斷力。「相信只要換了市長，這座城市就有機會脫胎換骨，新北市在雙北首都圈，就可以逐步成為領頭羊的角色」。

張志豪說，林佳龍有豐富的政務歷練，交通部長任內支持很多新北在地建設，而且一呼百諾，說到做到，就像中和剛落成啟用的十秀活動中心，就是林佳龍指示幕僚全力協調用地，自己至今都還非常感謝林的支持和幫助。

張志豪表示，林佳龍的領導特質有魄力和決斷力，且面對重大事件一肩扛起，「負責任、會做事」形象深入人心，令人感佩。林佳龍擔任台中市長時，除了力拚捷運等重大交通建設，任內也成功整治柳川和綠川等重大建設，帶動區域大發展，正是市民期待的新北市長。

張志豪表示，交通一直都是新北市長久以來的問題，尤其現階段萬大中和線施工所造成的交通黑暗期，都是市民最厭惡之處。期待林佳龍盤整侯友宜的市政缺失，提出讓新北更好的市政願景，小雞跟著母雞往前衝。

張志豪也說，侯友宜今天說，「任何的政黨絕對不可用選舉把新北市當籌碼，新北市民不是政黨眼中的二等公民」，這讓人不禁懷疑，，這句話不就是在說侯友宜自己？「因為侯友宜過去對2024競逐大位的算計，所以當我們新北屢遭柯文哲恣意踐踏，不論事業廢棄物處理、水肥大戰，還是環狀線經營權之爭及捷運工程進度等問題，市民只看到您還在跟柯文哲稱兄道弟，完全不力爭到底，根本就是把市民利益當籌碼，把新北當作台北市的附庸」。

張志豪說，「有功侯友宜、有錯怪中央」，成天只想著二元分化對立的新北市長，這4年來，從去年至今防疫工作都是如此，沒有例外。更令人憤怒且遺憾的是，侯友宜面對恩恩家屬的態度，盡是欺騙、推拖、掩飾，用司法蓋牌，始終未公佈真相，也沒有一句道歉，侯友宜沒有誠信，到今天竟然還大言不慚把市民利益掛嘴邊。

張之豪說，超強母雞就位，期待市政辯論，全面檢視侯友宜，到時林佳龍也提出市政願景，希望侯友宜不要迴避。

新北升格12年無感　綠發言人轟侯友宜：只求「你兄我弟」

侯友宜開酸林佳龍　何博文譏：氣急敗壞、記得照鏡子

林佳龍PO大台北俯瞰照：新北應加重角色、領航台灣

蔣萬安拜票遭嗆　顏若芳嘆：0政見、賣弄血統講幹話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀