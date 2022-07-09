批侯友宜把新北當籌碼　張志豪：林佳龍執政城市脫胎換骨

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張志豪說，林佳龍有豐富的政務歷練，交通部長任內支持很多新北在地建設，而且一呼百諾，說到做到，就像中和剛落成啟用的十秀活動中心，就是林佳龍指示幕僚全力協調用地，自己至今都還非常感謝林的支持和幫助。
張志豪表示，林佳龍的領導特質有魄力和決斷力，且面對重大事件一肩扛起，「負責任、會做事」形象深入人心，令人感佩。林佳龍擔任台中市長時，除了力拚捷運等重大交通建設，任內也成功整治柳川和綠川等重大建設，帶動區域大發展，正是市民期待的新北市長。
張志豪表示，交通一直都是新北市長久以來的問題，尤其現階段萬大中和線施工所造成的交通黑暗期，都是市民最厭惡之處。期待林佳龍盤整侯友宜的市政缺失，提出讓新北更好的市政願景，小雞跟著母雞往前衝。
張志豪也說，侯友宜今天說，「任何的政黨絕對不可用選舉把新北市當籌碼，新北市民不是政黨眼中的二等公民」，這讓人不禁懷疑，，這句話不就是在說侯友宜自己？「因為侯友宜過去對2024競逐大位的算計，所以當我們新北屢遭柯文哲恣意踐踏，不論事業廢棄物處理、水肥大戰，還是環狀線經營權之爭及捷運工程進度等問題，市民只看到您還在跟柯文哲稱兄道弟，完全不力爭到底，根本就是把市民利益當籌碼，把新北當作台北市的附庸」。
張志豪說，「有功侯友宜、有錯怪中央」，成天只想著二元分化對立的新北市長，這4年來，從去年至今防疫工作都是如此，沒有例外。更令人憤怒且遺憾的是，侯友宜面對恩恩家屬的態度，盡是欺騙、推拖、掩飾，用司法蓋牌，始終未公佈真相，也沒有一句道歉，侯友宜沒有誠信，到今天竟然還大言不慚把市民利益掛嘴邊。
張之豪說，超強母雞就位，期待市政辯論，全面檢視侯友宜，到時林佳龍也提出市政願景，希望侯友宜不要迴避。