中職／台鋼雄鷹支援在地！助中正國小打世界少棒賽

高雄市中正國小成功爭取小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽的國家代表權，預計7月底將赴美國參賽。目前短缺出國參賽經費在台鋼集團、台鋼雄鷹職業棒球隊全力協助以及高雄市政府、教育部體育署及相關贊助商支持下順利籌措，可以專心前進世界少棒錦標賽。
今年5月，以中正國小為主體的高雄市代表隊，在111年TOTO盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，成功爭取小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽的國家代表權，學校表示這次參賽人員共15名小選手，加上教練、領隊管理等隨隊人員，預計出國隊伍共有23到24人，預估小選手們出國比賽共需約新台幣300萬元左右經費，其中高雄市政府補助100萬元，體育署及相關贊助單位亦支持，惟經費仍達缺口100萬元，台鋼集團及台鋼雄鷹職業棒球隊得知後，全力贊助不足款項，促成本次小選手前進世界少棒錦標賽的夢想。
台鋼雄鷹職業棒球隊今年成為中華職棒第六隊，以高雄澄清湖棒球場為主場根據地，以「深耕高雄」屬地主義為經營理念，強化與高雄城市合作，並積極向基層扎根，全力支持高雄在地基層棒球隊。測試會結束後，台鋼集團與台鋼雄鷹棒球隊積極與運動發展局洽談未來基層棒球合作計畫，近期得知中正國小參加世界少棒錦標賽經費不足消息後，台鋼雄鷹即表示希望也能盡一份力，捐贈運動發展基金指定贊助剩餘經費缺口，讓高雄選手能夠前進美國挑戰世界冠軍的機會，為小選手出國比賽盡心力，期許能培養出更多的高雄在地選手，成為台鋼雄鷹棒球隊的基石。
高雄市政府表示台鋼雄鷹是本市市民期待已久的職棒第六隊，
非常感謝台鋼雄鷹積極協助本市學校推廣三級棒球運動，
未來台鋼雄鷹將繼續擔任推動本市棒球運動的領頭羊與高雄市政府攜
手合作深耕經營高雄棒球運動。