斯里蘭卡破產陷動亂！總統烙跑宣布辭職　總理住宅遭縱火

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這場衝突造成至少34人受傷，民眾佔領總統官邸後傳出破壞情事，也有示威者佔據泳池自拍，目前總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩行蹤不明，但當地媒體報導，有車隊護送黑色長車內的神秘乘客登上軍艦，已經離開可倫坡港；而《路透社》則指出，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）發布影片聲明表示，總統已通知他，為了確保政權和平交接，總統本人將於13日辭職，也因此要求民眾尊重法律、維持和平。
稍早斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫也召開政黨緊急會議，討論政府政權陷入真空後的因應之道，接著便在轉移至安全地點後宣布甘願辭職，其私人住宅也遭到示威者縱火破壞；現任總統的親兄弟、前總理馬興達．拉賈帕克薩則與其兄相同下落不明。
斯里蘭卡如今面臨的政經風暴成因諸多，包含先前受中國一帶一路建設計畫誘惑，扛下龐大外債，近年來又因拉賈帕克薩家族長年把持中央權力、彼此利益輸送，加上全球疫情爆發後，觀光旅遊業與茶葉供應遭到重挫，基本上國內已無力購入燃料、糧食和藥品等基本物資，加上全球油價攀升、通貨膨脹，導致這場1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，引發層出不窮的抗議示威，至截稿前幾乎所有拉賈帕克薩家族內閣成員或請辭或失蹤，試著遠離這場風暴。