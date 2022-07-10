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斯里蘭卡破產陷動亂！總統烙跑宣布辭職　總理住宅遭縱火

▲斯里蘭卡嚴重經濟危機導致國家破產，目前行蹤不明的總統透過國會議長宣布將辭職，總理私人住宅則疑似被示威者縱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡嚴重經濟危機導致國家破產，目前行蹤不明的總統透過國會議長宣布將辭職，總理私人住宅則疑似被示威者縱火。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-10 08:00:59

南亞島國斯里蘭卡深陷嚴重經濟危機，民眾生活所需的燃料、糧食出現嚴重短缺，眼看連生活都過不下去，民怨沸騰下政府又無力解決問題，大批憤怒民眾與示威者昨（9）深夜攻破警察路障、攻佔總統官邸大肆破壞；繼稍早上任還不到2個月的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）宣布辭職後，行蹤不明的總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）透過該國國會議長宣布，將於7月13日正式下台。

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隨著連日要求總統拉賈帕克薩下台卻無果，超過數千名斯里蘭卡民眾湧進商業首都可倫坡（Colombo）抗爭，儘管守軍和警方發射催淚彈、強力水柱阻擋示威者，甚至對空鳴槍示警，但這些高呼著要拉賈帕克薩下台的民眾們仍成功在中午左右推倒路障與警方防線，闖入位於可倫坡的總統官邸與辦公室。

▲斯里蘭卡街頭抗議升級 總統逃離 總理住宅起火（圖／美聯社／達志影像）
▲位於可倫坡的總統官邸與總統辦公室遭民眾佔據。（圖／美聯社／達志影像）
這場衝突造成至少34人受傷，民眾佔領總統官邸後傳出破壞情事，也有示威者佔據泳池自拍，目前總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩行蹤不明，但當地媒體報導，有車隊護送黑色長車內的神秘乘客登上軍艦，已經離開可倫坡港；而《路透社》則指出，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）發布影片聲明表示，總統已通知他，為了確保政權和平交接，總統本人將於13日辭職，也因此要求民眾尊重法律、維持和平。

稍早斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫也召開政黨緊急會議，討論政府政權陷入真空後的因應之道，接著便在轉移至安全地點後宣布甘願辭職，其私人住宅也遭到示威者縱火破壞；現任總統的親兄弟、前總理馬興達．拉賈帕克薩則與其兄相同下落不明。

▲斯里蘭卡街頭抗議升級 總統逃離 總理住宅起火（圖／美聯社／達志影像）
▲總理私人住宅起火後，消防員緊急到場救火，目前總理本人安全無虞。（圖／美聯社／達志影像）
斯里蘭卡如今面臨的政經風暴成因諸多，包含先前受中國一帶一路建設計畫誘惑，扛下龐大外債，近年來又因拉賈帕克薩家族長年把持中央權力、彼此利益輸送，加上全球疫情爆發後，觀光旅遊業與茶葉供應遭到重挫，基本上國內已無力購入燃料、糧食和藥品等基本物資，加上全球油價攀升、通貨膨脹，導致這場1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，引發層出不窮的抗議示威，至截稿前幾乎所有拉賈帕克薩家族內閣成員或請辭或失蹤，試著遠離這場風暴。
 

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