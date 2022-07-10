安倍助選遇刺身亡　沈政男大感訝異：日人社會掉以輕心了

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沈政男說，台灣人緬懷他，因為他對台友好，然而，這是安倍復興日本的野望底下的一環，所謂「台灣有事、日本有事」，根本用意是提振日本在國際，特別是東亞的影響力與軍事能見度。而他最有名的政治遺產是「安倍三支箭」，試圖將衰退二十年的日本經濟從谷底拉起，但成功沒有？當然是未竟全功，更沒有讓日本經濟脫胎換骨。
沈政男也說，他在政治上主張修憲，讓日本可以出兵海外，當然也是沒有成功。而他兩次下台，都說是身體因素「其實是支持度下跌，趕緊找台階下」，2020年那次，主因是新冠防疫讓日本人不滿。當時他最有名的防疫政策就是大家發兩個超小的白色布口罩，小到戴起來有些滑稽。
沈政男提到，安倍是自民黨，屬於保守派，但跟歐美的保守派是不同意思，比如經濟上主張國家介入。至於在社會價值與社會秩序，則是類似，而且更加保守。甚至可以這麼說：安倍就是日本保守主義政治出產的模範生，他從年輕就被家族栽培要投入政治，知道當官是不錯的行業。安倍在2014支持一個秘密保護的法案，可以懲處吹哨者，也在福島核災之後重啟核電，都彰顯了他的保守派立場；在外交方面，安倍勤走國際，跟川普要好，也敢冒犯中國，在歐美也頗有知名度。
最後，沈政男說，安倍遭暗殺，令人震撼與不捨，但他畢竟是前首相，因此他認為「這事情對台灣的實質影響相當有限」。（編輯：林莞茜）