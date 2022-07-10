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安倍助選遇刺身亡　沈政男大感訝異：日人社會掉以輕心了

▲安倍晉三遇刺身亡，醫師沈政男對此表示「大家有些掉以輕心了」。（圖／安倍晉三臉書）
▲安倍晉三遇刺身亡，醫師沈政男對此表示「大家有些掉以輕心了」。（圖／安倍晉三臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-07-10 10:52:02

日本前首相安倍晉三，8日在幫同黨參議員候選人助選時，遭兇嫌山上徹也暗殺身亡，震撼國際社會。精神科醫師沈政男在臉書上表示，此事讓人訝異的是「安倍晉三貴為前首相」，還要在街頭站肥皂箱助選？但這事也反映出日本社會好久沒發生這樣的事「大家有些掉以輕心了」。

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沈政男指出，安倍說是日本在位最長首相，兩進兩出加起來也只有八年多，這就是內閣制的特點之一，也就是如果沒有出現傑出領袖，就會一直換首相，好像下一個永遠是最好。這麼說來，安倍當然是日本史上最傑出的首相之一，或者至少是最有影響力。他在內政與外交都很有企圖心，也充滿行動力，但他給人的印象與其說是霸氣領袖，不如說是他所扮裝過的超級瑪莉。

沈政男說，台灣人緬懷他，因為他對台友好，然而，這是安倍復興日本的野望底下的一環，所謂「台灣有事、日本有事」，根本用意是提振日本在國際，特別是東亞的影響力與軍事能見度。而他最有名的政治遺產是「安倍三支箭」，試圖將衰退二十年的日本經濟從谷底拉起，但成功沒有？當然是未竟全功，更沒有讓日本經濟脫胎換骨。

沈政男也說，他在政治上主張修憲，讓日本可以出兵海外，當然也是沒有成功。而他兩次下台，都說是身體因素「其實是支持度下跌，趕緊找台階下」，2020年那次，主因是新冠防疫讓日本人不滿。當時他最有名的防疫政策就是大家發兩個超小的白色布口罩，小到戴起來有些滑稽。

▲日本前首相安倍晉三，4日接受日媒專訪時表示，曾接獲台灣蔡英文總統的致謝電話，他也認為台灣與日本一直是真正的朋友。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
沈政男提到，安倍是自民黨，屬於保守派，但跟歐美的保守派是不同意思，比如經濟上主張國家介入。至於在社會價值與社會秩序，則是類似，而且更加保守。甚至可以這麼說：安倍就是日本保守主義政治出產的模範生，他從年輕就被家族栽培要投入政治，知道當官是不錯的行業。安倍在2014支持一個秘密保護的法案，可以懲處吹哨者，也在福島核災之後重啟核電，都彰顯了他的保守派立場；在外交方面，安倍勤走國際，跟川普要好，也敢冒犯中國，在歐美也頗有知名度。

最後，沈政男說，安倍遭暗殺，令人震撼與不捨，但他畢竟是前首相，因此他認為「這事情對台灣的實質影響相當有限」。（編輯：林莞茜）

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