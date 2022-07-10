安倍遭槍擊身亡　聯合國秘書長偕安理會默哀1分鐘

日本前首相安倍晉三在拜票行程中遭槍擊身亡，消息傳出引發各國領袖與政治人物哀悼，聯合國安理會也在會議前向被槍殺的安倍晉三（Shinzo Abe）與近日過世的安哥拉前總統桑多斯（Jose Eduardo dos Santos）默哀1分鐘。
聯合國安理會日前針對敘利亞跨境援助問題召開會議，官員們在位於紐約的聯合國總部集合，辯論前更是向近日過世的安倍和桑多斯致敬，負責主持會議的巴西駐聯合國大使菲略（Ronaldo Costa Filho）代表安理會成員向安倍和桑多斯家人表達哀悼與慰問。
儘管安倍晉三已經卸任，但他在國內外仍是深具影響力的政治人物，67歲的安倍於週五（8）參議院選舉前發表助選演說時，遭槍手近距離連開兩槍後傷重不治；79歲的桑多斯則是靠著鐵腕手段統治安哥拉長達38年，同一天病逝於西班牙一家醫院。
根據聯合國發言人聲明，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對兩名政治家致上敬意，並表示在其任內皆讓日本與安哥拉成為重要的區域和國際合作夥伴；其中古特瑞斯特別提到對於安倍遭槍殺「感到悲傷」，並表示「全世界將永遠記得他對多邊主義的堅定捍衛，他也是受人尊敬的領導者與聯合國的有力夥伴」。