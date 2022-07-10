山上徹也今晨移送！身分確認為「謀殺犯」 最新畫面曝光
日本前首相安倍晉三在奈良市發表助選演講時遇刺，連中兩槍的安倍經搶救後仍傷重不治消息震驚全球。41歲兇嫌山上徹也今（10）日也將由奈良警方移送至奈良地方檢察廳，根據當地媒體報導，現場超過數百家國內外媒體等候。
根據日媒《ANN news》最新報導，開槍射殺安倍晉三的兇嫌山上徹也於今早8點左右由奈良西警察局護送，即將轉往奈良地方檢察廳進行審判。從現場畫面來看，山上徹也由兩名員警護送搭上警車，除了身上穿著防彈背心、戴著白色口罩外，並無其他遮掩物，現場更有大批媒體記者守候。
多間日本媒體指出，山上徹也落網後告訴警方，自己數月前就在計畫這一次的刺殺行動，而安倍原先計畫前往長野縣助選，但臨時改變行程決定前往奈良，山上徹也表示自己得知消息後就決定犯行，動機則是因為自己怨恨特定的宗教團體，因此才針對與該宗教有關係的安倍晉三。
警方表示，山上徹也在暗殺事件發生前一天還去了安倍在岡山進行的助選活動，應是當時觀察維安狀況後決心犯行；山上徹也落網當下原先僅被判「殺人未遂罪」，但隨著安倍搶救後仍因出血過多傷重不治，罪名變更為「謀殺」，目前被移交至地方檢察廳接受審判，原定今日舉行的參議院選舉則照常舉行。