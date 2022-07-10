身心靈整合性醫療計劃　一同前往痊癒路上邁進

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一般常講的「病好了沒？」有個比較廣義的說法：「癌症疾病五年內都沒有發生變化，有時候也被稱之為『痊癒』。」但通常聽到家屬詢問：「有沒有好起來？」此時會聽見家屬心中的需要，或是期待什麼樣的答案，也有可能是一種情緒狀態的展現，也許是擔心，或是想要得到一個保證，讓他們能夠安心；另一個部分，或許是他們想要知道，該如何來做準備或安排接下來的規劃。
家屬可能希望能夠有更多時間陪伴病人，或是希望能夠完成病人的心願，抑或是他知道病人可能對自己有一些人生的規劃，大家關心的是有沒有機會讓他能夠達到所謂的「此生無憾」，亦即「圓滿」。表面上病人或家屬的疑問，背後可能還有更深層的意義，這部分就需要我們抽絲剝繭，好好地找出來。
跟生病前一樣 維持運動習慣
癌症患者當然可以跟正常人一樣生活，只是要考量到生病後的體力、狀況，不會像一開始身體正常的期間那樣好，還需要維持運動習慣。運動是最重要的一環，運動可以維持並強化身體所需，也可以改善這些疲憊症狀，不管是做瑜珈、登山等，都是不錯的選擇。
不過，癌症病患做完化療、放射治療後，有些人可能在吞嚥肌肉上面，因為有纖維化的現象，或是唾液腺分泌變少，假使進行登山或運動時，很容易發生水分流失的情況。此時，就要注意適時補充水分、適當休息，以及食物的準備。
正向面對追蹤檢查 擊退癌症復發焦慮
有位 70 歲的婦人，她在多年前經驗過一次癌症治療，整個疾病治療的過程很順利，之後就不把罹癌的事放心上，平時身體健康，也有很好的生活及社交活動。
然而，當她遇到了身邊一、兩位好友接續罹癌的消息，加上這段期間時常感到心悸、胃口不佳且睡不好，種種身體狀況，導致整天悶悶不樂也提不起勁，甚至覺得自己是不是癌症復發或轉移，最後檢查發現只是虛驚一場。
許多癌友們在擔心癌症復發或轉移時，容易「自己嚇自己」。很多時候是因為生活裡出現一些壓力事件，導致身體或情緒的變化，卻誤以為癌症病情正在進展中。適度的擔心，督促自己定期追蹤或配合治療，但過度的焦慮，反而讓自己陷在情緒漩渦裡。
因此，當情緒太多、太重時，透過自我覺察時，適度地喊「停」，同時將焦慮轉變為行動力，回到現實裡，前往醫院檢查、追蹤疾病變化，或試著回到之前可控制的生活模式中，就能避免陷入癌症復發的焦慮。
本文摘選自《希望治療：整合性癌症照顧，最新醫療、心理與山林療癒 》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54366
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