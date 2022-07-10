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創舉！台首支混合式類衛星載具火箭升空　短期發射場首飛

▲全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務。（圖／國家太空中心提供）
▲全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務。（圖／國家太空中心提供）

中央社

2022-07-10 10:33:28

（中央社記者曾以寧屏東10日電）全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務，現場湧入不少太空迷爭睹。

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HTTP-3A第二節火箭原訂昨天挑戰升空，但因在發射前最後管線脫離階段，氮氣分離接頭發生異常，近8時宣布取消發射，今天上午6時再戰。

今天清晨屏東縣牡丹鄉旭海村天氣晴朗，還有一絲涼風，不少太空迷天剛亮就在觀景台等候，還有民眾連2日前來，期待看到火箭升空。

根據國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊資料，HTTP-3A第二節火箭高4.8公尺，起飛重量約365公斤，上半部直徑50公分、下半部直徑70公分。今天申請6到8時為發射窗口，在上午6時10分左右脫離固定器，12分順利起飛，現場響起一片歡呼。

依原訂飛行行程，火箭應經過5秒垂直起飛後，開始往海面方向飛行，火箭引擎運作60秒後關閉，再利用慣性繼續升空，約第90秒打開阻力傘，落到到較低空時再打開主傘減速落海，整體飛行時間約8到10分鐘，飛行高度最高可達12公里。

不過現場實際目擊，今天火箭起飛後約1分鐘後打開降落傘，又約1分鐘後落海。

ARRC副主任魏世昕日前對媒體說明，今天發射的HTTP-A第二節火箭，因火箭上搭載重要研究數據，落海後將派漁船回收火箭。

今天發射的是全台首支「混合式類衛星載具火箭」，為ARRC團隊在科技部「太空產業關鍵技術研發專案計畫」支持下研發，並成為短期科研火箭發射場域發射啟用後首個發射火箭。原訂5月3日在屏東旭海進行，不料先歷經風速過大順延至隔日，後又因風雨大，導致火箭無法正常運作而取消發射，原訂昨天再戰升空，又因氮氣分離接頭異常取消。（編輯：劉文瑜）1110710

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