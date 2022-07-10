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夏克立友人不忍了！控訴黃嘉千冷暴力　5大罪狀曝光

▲黃嘉千16年婚姻驚傳與老公夏克立婚變。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）
▲黃嘉千16年婚姻驚傳與老公夏克立婚變。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-10 11:20:23

黃嘉千、夏克立16婚姻生變，昔日恩愛不再，跨國夫妻身處兩地，正籌備打離婚官司，黃嘉千日前坦承此事，也發表律師聲明請媒體給她一段時間處理，不希望夫妻的事影響無辜的親人生活。人在加拿大的夏克立尚未發聲，朋友卻為他抱不平，一名聲稱是夏克立好友的女性「Naiyuan Lin」，表示夏克立是一位「真人」，沒有明星架子，指控黃嘉千冷暴力，「疫情期間他回台灣隔離的時候，黃嘉千沒去看他，也沒有幫他準備任何東西：從檢疫的住處到食物，連信用卡過期都不管，無法UBER EAT，我送了美而美早餐和超市物資，順便借他一張我的信用卡」。《NOWnews今日新聞》今(10)日致電、傳訊黃嘉千及其經紀公司，皆處於通話中，目前尚未獲得回應。

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▲黃嘉千驚傳與老公夏克立婚變。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）
▲黃嘉千驚傳與老公夏克立婚變。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）
▲黃嘉千發聲明承認離婚。（圖／經紀人提供）
▲黃嘉千發聲明承認離婚。（圖／經紀人提供）
Naiyuan Lin秀出和夏克立私下合影，指他在台灣就是「外配弱勢」，錢都在老婆那邊，而伴侶用人脈跟語言的強勢，操弄他的一切，雙方不平等之處，包括「經濟能力懸殊」、「婚姻諮商強勢」、「不幫忙澄清緋聞」「疫情期間冷暴力」、「不照顧小孩」等5點 。熟知內情的她舉例，像心理醫生跟婚姻諮商，黃嘉千嫌夏克立找的永遠不夠好，堅持要用「她」找的，然後私下跟醫生LINE，影響用藥與判斷，「那種藥在加拿大根本禁用，她從醫生那裡知道所有病人的訊息，違背醫病倫理，還可以為離婚官司作準備，比如製造家暴場景錄音」。

另外，夏克立曾經被報導去酒店，好友說，他在第一時間發現被約在酒店，就請老婆來護航，老婆明知道酒店事件是誤會，卻不立即澄清，造成入圍兩次金鐘獎「最佳兒童節目主持人」丟了工作；疫情隔離後不准他回家住、讓他手邊沒錢，要簽「自願分居」的文件才給他生活費.。由於外國人不諳中文，夏克立打官司自己找律師一一問明白，困難指數較高。

▲夏克立友人發聲挺好友。（圖／Naiyuan Lin 臉書）
▲夏克立友人發聲挺好友。（圖／Naiyuan Lin 臉書） 
▲夏克立友人在臉書控訴黃嘉千5大罪狀。（圖／翻攝臉書）
▲夏克立友人在臉書控訴黃嘉千5大罪狀。（圖／翻攝臉書）
她還怒控黃嘉千對照顧孩子不夠認真，「夏克立全心全意陪伴小孩，但黃嘉千只會請課後班跟家教，還堅持要小孩待在台灣是哪齣？Winner takes all. 」也按酸竇智孔跟黃嘉千是同一個經紀人，會罵也是很正常。《NOWnews今日新聞》今(10)日分別致電、傳訊黃嘉千及其經紀公司，皆處於通話中，目前尚未獲得回應。

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