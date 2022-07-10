冷氣都不冷？「6習慣」節電超有效：冷氣26度還要蓋被子
炎炎夏日不開冷氣簡直活不下去，但隨之而來的高昂電費則讓人感到心寒，在進入夏季電費時段後，面對才剛展開的漫長夏季，該怎麼維持舒適生活卻又不會大傷荷包？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，關於「節電撇步」話題的網路聲量表現，分析最受網友熱議的六大節電方法。
節電方式百百種，但若要從根本之處杜絕吃電怪獸，最實在的方法就是「購買節能標章產品」。常有想買冷氣或家電的網友上網請益，選購時該注意哪些事項，獲得不少網友回應：「選一級能效的，電費一年下來很有感」、「要換就換變頻的，暑假兩個月下來差超多」，眾人將過去的電費與使用節電家電後的電費做比較，表示確實可以省下不少錢。
此外，從平時使用電器的習慣下手，也是常見省電小撇步之一。根據統計，冷氣每調高1度，就能節省約6%的電力，因此平時若養成將冷氣溫度固定在26度至28度之間的習慣，在降溫的同時也可達到節電效果。另外台電也建議民眾，可以每兩三周就定期清洗濾網一次，能夠有效提升冷房效率，有網友分享經驗：「本來想說低溫都不涼，洗完整個冷到」、「本來吹24度都好熱，一洗完吹26度還要蓋被子」。
另外像隨手關燈也是一個簡單的省電撇步，只要順手輕輕一按，不僅可以省荷包，還能延長燈泡使用壽命；而電腦、電視等電器產品，如果平時暫時不使用、或是出遠門時，可以調整為休眠模式或拔掉插頭，避免待機時的電流浪費錢，相關討論包括：「長期不用的電器拔插頭是真的能省電」、「我出遠門就會都拔掉插頭，一方面也是怕危險」。