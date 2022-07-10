路竹老家辦早餐會談選戰　王金平：有取得共識

今（10）天上午，國民黨高雄市長參選人柯志恩到前立法院長王金平路竹老家參加早餐會，與十多名議員及地方人士商討擬定競選人事組織架構，王金平透露，大家來表示意見，有取得共識，柯志恩則說要用最少的經費打選戰，競選總部預計就會設在高雄市黨部。
今日早餐會除了有前立法院長王金平與柯志恩外，還有包括高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順、吳光訓、林壽山、羅世雄和高雄市前議長莊啟旺等人與會。
對於競選團隊的將何時公布，王金平表示，大家有談了一些事情，但是比較細節就交由黨部去處理，競選黨部的主委能接受的話，就要負責籌畫推動組織架構的運作；柯志恩則說，在台北常和院長碰面，但第一次在院長老家吃飯，當被問到競選總部是否會設在高雄市黨部，柯志恩則說「當然就是黨部阿，國民黨沒錢啊，要用最少的人力、經費打選戰」。
對於國民黨選戰已經開始起跑，今天上午參加第15屆阿公店溪文學獎頒獎典禮的高雄市長陳其邁則表示，「昨天拚建設，今天關心我們在地的文學，這個都是我們在這塊土地努力打拚，這個才是我們現在市政最關心的一個重點，選舉的事情並不是現在的考量的一個重點」。