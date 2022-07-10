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死亡+71！20多歲男「會酗酒」　慢性肝病併發心肺衰竭亡

▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（10）日新增71例死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（10）日新增71例死亡個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-10 14:37:24

中央流行疫情指揮中心表示，今（10）日新增27708例本土病例、71例死亡個案，最年輕個案為20多歲男性，打過一劑新冠疫苗，因慢性肝病合併心肺衰竭病逝。

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指揮中心指出，今日死亡個案有70人有慢性病史，約占比99%、50人未打滿第三劑，約占比70%、43人為超過80歲以上的長者，約占比61%，分別為43名男性、28名女性，年齡分佈20多歲至90多歲，最年輕個案為一位20多歲的男性，確診日介於今(2022)年5月23日至7月7日，死亡日期介於6月21日至7月7日。

針對死亡個案狀況，莊人祥說，最年輕個案20多歲男性，打過一劑新冠疫苗，據了解該個案平日會酗酒，本身有慢性肝病，他在7/5當天未出房門，經父親叫喚無反應後由救護車送至急診，到院已無呼吸、無脈搏，PCR陽性確診；另一名較特殊個案為30多歲女性，他有第四期癌症轉移病史，打過三劑疫苗，他在6/18有咳嗽症狀，安排視訊診療，屬於居家安寧照護患者，未為他開立口抗病毒藥物，6/25在家中病逝。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,913,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,827,369例排除)，其中4,082,028例確診，分別為15,682例境外移入、4,066,292例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,624例COVID-19死亡病例，其中7,609例本土，個案居住縣市分布為新北市1,794例、臺北市937例、臺中市721例、高雄市683例、桃園市590例、臺南市531例、彰化縣414例、屏東縣313例、雲林縣212例、南投縣211例、基隆市184例、宜蘭縣162例、苗栗縣155例、嘉義縣141例、花蓮縣125例、新竹縣122例、嘉義市119例、臺東縣100例、新竹市72例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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