死亡+71！20多歲男「會酗酒」　慢性肝病併發心肺衰竭亡

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針對死亡個案狀況，莊人祥說，最年輕個案20多歲男性，打過一劑新冠疫苗，據了解該個案平日會酗酒，本身有慢性肝病，他在7/5當天未出房門，經父親叫喚無反應後由救護車送至急診，到院已無呼吸、無脈搏，PCR陽性確診；另一名較特殊個案為30多歲女性，他有第四期癌症轉移病史，打過三劑疫苗，他在6/18有咳嗽症狀，安排視訊診療，屬於居家安寧照護患者，未為他開立口抗病毒藥物，6/25在家中病逝。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,913,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,827,369例排除)，其中4,082,028例確診，分別為15,682例境外移入、4,066,292例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,624例COVID-19死亡病例，其中7,609例本土，個案居住縣市分布為新北市1,794例、臺北市937例、臺中市721例、高雄市683例、桃園市590例、臺南市531例、彰化縣414例、屏東縣313例、雲林縣212例、南投縣211例、基隆市184例、宜蘭縣162例、苗栗縣155例、嘉義縣141例、花蓮縣125例、新竹縣122例、嘉義市119例、臺東縣100例、新竹市72例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。