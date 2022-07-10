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台大2確診童併發中風　指揮中心增列：1例重症、1例中症

▲指揮中心發言人莊人祥說明台大醫院先前公布的2例兒童「中風」個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥說明台大醫院先前公布的2例兒童「中風」個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-10 14:40:33

台大醫院8日在衛教活動中公布，有2例兒童在染疫後，腦部出現血管病變合併「中風」症狀，不過這兩例個案，並未出現指揮中心的中重症的提報名單中，對此，指揮中心發言人莊人祥今（10）日表示，這2名個案分別為8歲男童重症、12歲男童中症。

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莊人祥說明，該名8歲男童無慢性病，未接種疫苗，他在6/1發燒、四肢酸痛，有抽蓄跟嘴唇發紫等症狀，送急診救治血壓偏低、肝腎功能異常，PCR陽性確診，電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎而轉入加護救治，給予瑞德西韋、類固醇、免疫調節器等藥物治療，核磁共振顯示有發炎反應併腦部局部缺血，有明顯腦血管病變，在6/12轉出加護病房、6/15出院，後續持續門診追蹤中，目前恢復情形良好；另一例則為12歲男童，未住加護病房，被判定為中症，也有納入進今日的中症名單內。

▲指揮中心說明今（10）日本土中重度及死亡個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明今（10）日本土中重度及死亡個案狀況。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增27,708例本土個案，其中有中症有125例、重症83例。輕症或無症狀佔比99.55%、中症佔比0.25%、重症佔比0.20%，今年迄今中重症累積18060例，其中有6771人死亡。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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