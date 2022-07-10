周杰倫MV「天價製作費」曝光　再創最高紀錄

周杰倫新專輯首波主打《最偉大的作品》MV在YouTube上線3天即突破1000萬觀看人次，微博上線更是9小時就破一億人次觀看。數位專輯預購不到3天的時間（60小時）已突破272萬張。而如同電影般呈現的MV，除了是周杰倫精心構思拍攝的內容之外，後製特效團隊的努力功不可沒，整支MV的製作費高達1350萬元，再創周杰倫MV成本的最高紀錄。
眼尖的歌迷會發現MV中的鋼琴，就是來自巴黎舊貨市場的尋寶，之前在周杰倫的巴黎創作紀錄片中，大家看到了他發現這台鋼琴時的驚喜，於是特別租借到MV拍攝現場，讓這台雕刻精緻的古董鋼琴映入歌迷眼簾，特別的是鋼琴要運進莎瑪麗丹（Samaritaine）百貨公司就工程浩大，請來了大吊車將鋼琴吊掛到頂層，再緩慢垂吊下來，費了一番功夫才讓古董鋼琴完美降落在莎瑪麗丹(Samaritaine)百貨的「穹頂之下」（頂樓名稱）。
周杰倫說：「我發現這個傳奇百貨的建築風貌融合了現代與過去、經典與時尚，我心想如果在這個巴黎的新地標拍這支MV，那就太cool了！然後我看一些舊照片，當時很多人圍在樓梯邊上看表演，我就在想，如果我把一台老鋼琴放在莎瑪麗丹的頂樓，我彈奏著，就這樣穿梭時空回到過去，這樣不是很cool嗎？」