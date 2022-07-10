劉德華「背後女人」身世驚人 30年情深為這原因不辦婚禮

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鮮少談論私事的劉德華，在去年罕見開通「抖音」（TikTok）帳號，更在一次直播中大方公開「不辦婚禮」的原因，他表示開通抖音後，沒有關注任何一個帳號，是因為他朋友太多了，每個都想關注，卻擔心漏掉「任何一個人」，索性都不關注，同時也說「我結婚不擺酒就是這個原因」！
事實上，劉德華出道40多年以來，他除了承認與喻可欣的3年情，另一位就是現任老婆朱麗倩，而這一愛就是30年之久！
身為馬來西亞華裔的朱麗倩，過往曾在1985年拿下馬來西亞當地「新潮小姐」比賽季軍，隔年，透過介紹與劉德華相識、相戀至今，不過因為劉德華鮮少談及家庭，婚後更未公開妻子，也讓不少粉絲好奇這「天王背後的女人」。
從朱麗倩被曝光的照片來看，年輕時的她一頭烏黑長髮，巴掌臉配上精緻五官，長相十分清秀，卻又保有個人特色；事實上，朱麗倩家庭背景相當優渥，根據了解，家族企業曾是馬來西亞著名的成功集團，營業收入每年超過200億元人民幣，是馬來西亞前五大集團公司之一。而在她父親過世後，留有近2億元港幣（約新台幣8.5億元）遺產，全指定給朱麗倩，同時也因為她父親過世時，訃聞上印有劉德華名字，才讓他們的「地下戀情」曝光。
朱麗倩身價及身世都相當不簡單，顏值也不輸林青霞、關之琳等人，許多人看好原本她在娛樂圈會有好發展，但她甘願當劉德華「背後女人」，兩人的相知相惜，也成為現代的最佳夫妻典範之一。