安倍遇刺參院選舉投票率上升！專家：岸田執政地位更鞏固

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本次選舉125個席次，參議院共248個議席中有124席要進行改選，還有神奈川選區也要補選一個空缺席次。根據《東京新聞》報導，由於安倍遇刺使這次選舉更備受關注，截至上午11點為止，今日全國平均投票率為10.44%，相較上次參院改選高了0.74個百分點，尤其是東京都提升了1.73個百分點。
根據外界分析，此次選舉的主要議題包含修憲、能源安全、通膨與物價等經濟問題，而在安倍晉三遇刺後，美國諮詢公司特尼奧（Teneo）政治分析師認為，安倍所屬的自民黨將從「同情票」中獲益，《半島電視台》報導原先指出外界估計自民黨可獲60席，但在安倍遭槍殺後，外界預測，算上同情票自民黨可拿到69個席次。
儘管安倍在2020年就已經卸任首相，但他仍是日本眾議員，而且是日本執政黨自民黨最大派系「安倍派」的領袖，生前擁94名國會議員卸任後繼續在幕後影響決策。中國清華大學外交學院國際關係研究所教授周永生也認為，作為自民黨的領袖之一，安倍的死法肯定會贏得日本民眾的同情，自民黨高機率會大規模擴充議席。
他也提到，安倍遇刺不會對岸田的執政地位產生消極影響，其執政地位反而會更加鞏固，這是因為日本人「忠於集團」的道德標準，安倍晉三的去世不會造成自民黨內部分崩離析，反而進一步加強自民黨的執政地位；自民黨派系除了最大的安倍派外，其次分別為「平成研究會」茂木派（前外務大臣茂木敏充）、「志公會」麻生派（前首相麻生太郎），以及「宏池會」岸田派（現任首相岸田文雄）。