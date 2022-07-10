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安倍遇刺參院選舉投票率上升！專家：岸田執政地位更鞏固

▲日本今舉行參議院選舉，前首相安倍晉三先前為候選人站台助選卻不幸遭暗殺，在重重陰影下參議院選舉開始投票。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本今舉行參議院選舉，前首相安倍晉三先前為候選人站台助選卻不幸遭暗殺，在重重陰影下參議院選舉開始投票。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-10 15:28:12

日本前首相安倍晉三在助選拜票行程中遇刺身亡，參議院今（10）日舉辦的選舉投票在警方加大維安、執政黨與在野黨共同譴責暴力下照常舉行；日本參院選舉被定位為日本政府的「期中考」，在前首相安倍晉三突然遇刺的陰影下，日本首相岸田文雄和其他政界人士皆認為，不會向恐怖主義低頭，而民眾也紛紛上街投票，預計結果將於今晚出爐。

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日本參議院選舉意義重大，不僅是日本政府的期中考，也是現任首相岸田文雄執政成績的試卷，投票時間於當地早上7點（台灣時間6點）開始，於晚上8點結束，結果預計將於晚間11點左右公布；日本參議員任期6年，每3年改選一半。此次朝野各黨將對125個議席展開爭奪，儘管因前首相安倍在助選拜票遇刺，造成各政黨一度出現暫停選舉活動的罕況，但前一天政黨們仍重回街頭演講，誓言「不屈服於暴力」。

▲日本參議院選舉明天投開票，前首相安倍晉三昨天在奈良為自由民主黨籍候選人助選時遭槍擊身亡，多位自民黨籍候選人今天在一場造勢晚會上戴黑紗或別上黑絲帶表達哀思。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本參議院選舉明天投開票，前首相安倍晉三昨天在奈良為自由民主黨籍候選人助選時遭槍擊身亡，多位自民黨籍候選人戴黑紗或別上黑絲帶表達哀思。（圖／美聯社／達志影像）
本次選舉125個席次，參議院共248個議席中有124席要進行改選，還有神奈川選區也要補選一個空缺席次。根據《東京新聞》報導，由於安倍遇刺使這次選舉更備受關注，截至上午11點為止，今日全國平均投票率為10.44%，相較上次參院改選高了0.74個百分點，尤其是東京都提升了1.73個百分點。

▲日本前首相安倍晉三為候選人站台助選卻不幸遭暗殺兩天後，日本參議院選舉今天開始投票。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三為候選人站台助選卻不幸遭暗殺兩天後，日本參議院選舉今天開始投票。（圖／美聯社／達志影像）
根據外界分析，此次選舉的主要議題包含修憲、能源安全、通膨與物價等經濟問題，而在安倍晉三遇刺後，美國諮詢公司特尼奧（Teneo）政治分析師認為，安倍所屬的自民黨將從「同情票」中獲益，《半島電視台》報導原先指出外界估計自民黨可獲60席，但在安倍遭槍殺後，外界預測，算上同情票自民黨可拿到69個席次。

儘管安倍在2020年就已經卸任首相，但他仍是日本眾議員，而且是日本執政黨自民黨最大派系「安倍派」的領袖，生前擁94名國會議員卸任後繼續在幕後影響決策。中國清華大學外交學院國際關係研究所教授周永生也認為，作為自民黨的領袖之一，安倍的死法肯定會贏得日本民眾的同情，自民黨高機率會大規模擴充議席。

▲日本前首相安倍晉三接任自民黨最大派系「清和會」會長後，6日首次舉行政治資金集會。（圖／翻攝自時事通信社）
▲日本前首相安倍晉三接任自民黨最大派系「清和會」會長。（圖／翻攝自時事通信社）
他也提到，安倍遇刺不會對岸田的執政地位產生消極影響，其執政地位反而會更加鞏固，這是因為日本人「忠於集團」的道德標準，安倍晉三的去世不會造成自民黨內部分崩離析，反而進一步加強自民黨的執政地位；自民黨派系除了最大的安倍派外，其次分別為「平成研究會」茂木派（前外務大臣茂木敏充）、「志公會」麻生派（前首相麻生太郎），以及「宏池會」岸田派（現任首相岸田文雄）。
 

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