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炫富生悲！12萬剪髮下場曝 百億富少被網譏「漢奸頭」

▲王思聰近日換新髮型，卻被網友狠吐槽。（圖／王思聰IG、素素娛樂微博）
▲王思聰近日換新髮型，卻被網友狠吐槽。（圖／王思聰IG、素素娛樂微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-10 16:16:322022-07-10 16:31:42

身家268億台幣的中國知名富少王思聰，日前大戰中國官方診療推薦用藥「連花清瘟」，還導致以嶺藥業股價一度跌停，也引發熱議。不過，經歷此事件後，王思聰也鮮少出現在媒體版面上；近日就有網友在杭州一間髮廊巧遇王思聰，並拍下影片上傳，他的新髮型也隨之曝光，讓許多網友驚呼「像戰爭時期的漢奸頭」，更吐槽「花2萬8人民幣不值得」。

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根據中國報導表示，王思聰日前現身杭州髮廊，身邊有兩名女子，其中一人是擁有85萬粉絲的網紅慎婕，而王思聰當時打扮非常休閒，披著理髮店的外袍，邊滑手機邊等待理髮師，而他的新髮型也被網友拍下上傳到網路。

只見王思聰一改以往把瀏海蓋住額頭的模樣，換成了「三七分」的瀏海，還疑似是想模仿韓系髮型「逗點瀏海」，不料卻「翻車」了，也讓網友紛紛吐槽「戰爭時時期的漢奸頭」、像以前的保長」、「王思聰太郎」、「他那個髮型還需要設計？」、「事實說明，帥的人不靠髮型，不符合的人，髮型師怎麼搞都不行」，更有網友直指花2萬8人民幣（約新台幣12萬4千）不值得。


▲王思聰近日花了12萬元換新髮型，遭到許多網友吐槽。（圖／素素娛樂微博）
▲王思聰近日花了12萬元換新髮型，遭到許多網友吐槽。（圖／素素娛樂微博）
不過也有網友發現，王思聰去的這間理髮店價格相當便宜，洗剪吹一套流程，價格也不過百元，讓網友顛覆想像表示，原以為像王思聰這樣的富貴人家，應該是家中請專門髮型師上門服務，沒想到居然也會去平價理髮店剪頭髮；最後王思聰與網紅慎婕在做完頭髮後變快速離開，還被以貴賓的待遇恭送出門。

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