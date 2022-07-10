《咒》攻進日韓Netflix前十！日網友喊：台灣最恐怖
由柯孟融自編自導的恐怖電影《咒》在台灣創下1.7億台幣票房，8日由Netflix以全球獨家上線，不到幾天就攻進日本電影熱門榜第7，南韓也進入第10名。該片不只在台灣獲得好評，昨（9）日也在台北電影節拿下最佳美術設計，高英軒則是奪最佳男配角。
台灣國片近年來表現好評，也不斷突破以往既有的主題，而《咒》在宣傳時，就曾打著要問鼎「台灣恐怖片天花板」，如今上映至今票房約1.7億，是目前為止今年最賣座的國片。《咒》在8日正式登上串流平台Netflix，引發全球網友討論，日本Netflix更以「台灣史上最恐怖電影」宣傳，預告片在官方推特觀看次數超過56萬，以及近7千次的按讚數，更登上日本電影熱門第7、韓國第10名。
恐怖國片魅力席捲日本，不少網友紛紛表示「好想看，但是一個人很害怕」、「預告片比主要故事更可怕」、「台灣最恐怖」、「害怕的人開局5分鐘就會關掉了」，另外，電影中的「火佛修一心薩嘸哞」也意外掀起仿效潮。
昨（9）日是台北電影節頒獎典禮，《咒》的導演以及入圍演員也一同盛裝出席，被問到有沒有收到什麼迴響，導演表示目前聽到的不多，但有聽說在泰國很紅覺得開心，至於蔡亘晏、高英軒則表示，上線後有收到海外粉絲的傳訊，高英軒更直呼「莫名多了追蹤，蠻感動的都找得到IG。」
另外，《咒》也在北影上拿下最佳美術設計獎，而高英軒也以這部電影拿下最佳男配角，他哽咽在台上對多年好友莫子儀說「小莫，24年，五個階梯我走上來了。」，難掩激動心情。