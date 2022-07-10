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涉刺殺安倍動機！統一教多次集體配婚　與保守派關係密切

▲刺殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也落網後供稱，自己因不滿安倍晉三與「某宗教團體」關係密切而行兇，如今多間日媒只出這個宗教就是「統一教」。（圖／美聯社／達志影像）
▲刺殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也落網後供稱，自己因不滿安倍晉三與「某宗教團體」關係密切而行兇，如今多間日媒只出這個宗教就是「統一教」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-10 18:21:582022-07-10 18:25:53

刺殺日本前首相安倍晉三的41歲兇嫌山上徹也，今（10）日由奈良警方移送至奈良地方檢察廳，根據落網後嫌犯的供詞，其犯案動機前後不一，但確實在家中找到相關證據，檢方也將其從嫌疑人定調為「謀殺罪犯」；根據多家日本媒體報導，山下從「對安倍不滿」逐漸改變證詞為對某宗教團體不滿，只因安倍與該團體有密切關係而改變槍擊目標。

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被譽為日本政府「期中考」的參議院選舉正式投票前，安倍晉三在一場突然改變至奈良的拜票行程中遭到槍殺，由於時機敏感加上日本過去刺殺元首事件罕見，兇嫌山上徹也的動機也倍受關注。根據《NHK》、《讀賣新聞》報導，山上徹也被逮捕後原先供稱自己「就是意圖殺害他（安倍）」，但在追問下又改口「並非不滿安倍的政治理念」，直到後續調查中才稱，他原本是對某個宗教團體懷有恨意，但無法接觸到該團體高層，因此才決定用槍射殺與該團體關係密切的前首相。

▲圖為 2022 年 7 月 10 日在奈良市，因涉嫌謀殺安倍晉三而被送往奈良地方檢察廳的嫌疑人山上徹也。（圖／美聯社／達志影像）
▲今早涉嫌謀殺安倍晉三而被移送往奈良地方檢察廳的嫌疑人山上徹也。（圖／美聯社／達志影像）
報導提到，山下坦承犯行時提到「某個宗教團體幹部的名字」，並指出「母親沉迷流連在該團體中，還捐贈了很多錢，導致家庭分崩離析」，儘管原先報導中並未具體寫明該團體與人名究竟為何，但根據日本雅虎新聞引述《講談社》的獨家報導，山上所指的宗教團體就是「統一教會」。

山上徹也在落網後表示，自己「打算幹掉這個幹部」，但幹部當天並不在事發現場，報導指出他認為母親是統一教會的教友，且為了教會投入非常多時間與金錢，山上認為，該教會和保守派自民黨有極大關連，也和自民黨的議員們有著密切關係，因而對自民黨最大派閥領導人安倍有著亟欲報復的仇恨，而對於山上說法，警方則表示將持續調查。

▲日本41歲男子山上徹也，8日槍殺前首相安倍晉三後遭制伏。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本41歲男子山上徹也，8日槍殺前首相安倍晉三後遭制伏。（圖／美聯社／達志影像）
據了解，統一教會是韓國牧師文鮮明於1954年創辦，原名世界基督教統一神靈協會，現已改名為世界和平統一家庭聯合會。信徒遍布日本和美國，以集體結婚聞名，一般被視為對國安不具威脅，且與日本保守派政治團體來往較為密切；過去日本議員鈴木信行就指出，有許多篤信該宗教的日本女性會被帶到韓國參加集體結婚，也有許多日人為了捐款給教會，會攜帶鉅額金錢到韓國。

▲「統一教」以集體配婚聞名，就連2020年2月也不畏新冠疫情，照常舉行儀式。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
▲「統一教」以集體配婚聞名，就連2020年2月也不畏新冠疫情，照常舉行儀式。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
所謂的「集體配婚」，起初是由文鮮明親自為信眾配對，因為文鮮明認為跨國和跨文化婚姻，是帶來理想和平世界的最快方法，因此來自不同國家、互不相識的信眾們會被他隨意配婚，參與配婚者必須宣誓自己是「處女或處子」，且認可文鮮明是肩負把全體人類恢復至「無罪」純潔狀態的救世主「彌賽亞」，婚配者還被規定婚禮後40天內不得發生性關係。2020年的「集體配婚」大場面中，只有極少數信徒配戴口罩，最年輕的配婚者還只是個21歲的女大生，這些信徒穿著一模一樣的服飾畫面相當驚人也吸引關注。

然而文鮮明過去卻被傳出逃稅、募款詐騙與倡導性交贖罪等多重醜聞，包含被女信徒踢爆要換取「潔淨救贖」就是得和他進行性關係，種種惡行傳出後被視為洗腦邪教教主；《彭博資訊》則指出，日本邊緣政黨NHK黨上個月就曾大力抨擊安倍與宗教團體有掛勾，其黨幹事長上杉隆指控安倍的外祖父、同樣遭刺殺的前首相岸信介，將韓國的統一教引入日本，安倍也讓擁有大筆外國資金的宗教團體「默默入侵」日本，更高唱寫著「是安倍的錯，日本變成這樣是安倍的錯」歌詞的歌曲。

▲「統一教」以集體配婚聞名，就連2020年2月也不畏新冠疫情，照常舉行儀式。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
▲「統一教」倡導跨國、跨文化婚姻，大批日本女性飛到韓國與其他國家的陌生信眾進行婚配。（圖／達志影像／美聯社）
日媒指出，山上徹也的母親應為統一教會的信徒，山上家在2002年8月宣告破產的原因可能就是因為大量捐款給教會，若按山上供詞所稱，這就是他對安倍晉三的殺機，加上安倍晉三遇襲地點附近，就有一間統一教會設施，兩者之間關連性仍待檢調單位調查。日媒《週刊現代》、韓媒《News1》則引述韓國統一教某高層人士說法，表示教會內部已經先行調查，確認兇嫌山上徹也的母親並非統一教會的信徒，並強調媒體報導與輿論時須謹慎發言，並對日本喪失優秀領導者感到遺憾，一切還得靜待警方調查結果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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