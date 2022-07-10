涉刺殺安倍動機！統一教多次集體配婚　與保守派關係密切

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報導提到，山下坦承犯行時提到「某個宗教團體幹部的名字」，並指出「母親沉迷流連在該團體中，還捐贈了很多錢，導致家庭分崩離析」，儘管原先報導中並未具體寫明該團體與人名究竟為何，但根據日本雅虎新聞引述《講談社》的獨家報導，山上所指的宗教團體就是「統一教會」。
山上徹也在落網後表示，自己「打算幹掉這個幹部」，但幹部當天並不在事發現場，報導指出他認為母親是統一教會的教友，且為了教會投入非常多時間與金錢，山上認為，該教會和保守派自民黨有極大關連，也和自民黨的議員們有著密切關係，因而對自民黨最大派閥領導人安倍有著亟欲報復的仇恨，而對於山上說法，警方則表示將持續調查。
據了解，統一教會是韓國牧師文鮮明於1954年創辦，原名世界基督教統一神靈協會，現已改名為世界和平統一家庭聯合會。信徒遍布日本和美國，以集體結婚聞名，一般被視為對國安不具威脅，且與日本保守派政治團體來往較為密切；過去日本議員鈴木信行就指出，有許多篤信該宗教的日本女性會被帶到韓國參加集體結婚，也有許多日人為了捐款給教會，會攜帶鉅額金錢到韓國。
所謂的「集體配婚」，起初是由文鮮明親自為信眾配對，因為文鮮明認為跨國和跨文化婚姻，是帶來理想和平世界的最快方法，因此來自不同國家、互不相識的信眾們會被他隨意配婚，參與配婚者必須宣誓自己是「處女或處子」，且認可文鮮明是肩負把全體人類恢復至「無罪」純潔狀態的救世主「彌賽亞」，婚配者還被規定婚禮後40天內不得發生性關係。2020年的「集體配婚」大場面中，只有極少數信徒配戴口罩，最年輕的配婚者還只是個21歲的女大生，這些信徒穿著一模一樣的服飾畫面相當驚人也吸引關注。
然而文鮮明過去卻被傳出逃稅、募款詐騙與倡導性交贖罪等多重醜聞，包含被女信徒踢爆要換取「潔淨救贖」就是得和他進行性關係，種種惡行傳出後被視為洗腦邪教教主；《彭博資訊》則指出，日本邊緣政黨NHK黨上個月就曾大力抨擊安倍與宗教團體有掛勾，其黨幹事長上杉隆指控安倍的外祖父、同樣遭刺殺的前首相岸信介，將韓國的統一教引入日本，安倍也讓擁有大筆外國資金的宗教團體「默默入侵」日本，更高唱寫著「是安倍的錯，日本變成這樣是安倍的錯」歌詞的歌曲。
日媒指出，山上徹也的母親應為統一教會的信徒，山上家在2002年8月宣告破產的原因可能就是因為大量捐款給教會，若按山上供詞所稱，這就是他對安倍晉三的殺機，加上安倍晉三遇襲地點附近，就有一間統一教會設施，兩者之間關連性仍待檢調單位調查。日媒《週刊現代》、韓媒《News1》則引述韓國統一教某高層人士說法，表示教會內部已經先行調查，確認兇嫌山上徹也的母親並非統一教會的信徒，並強調媒體報導與輿論時須謹慎發言，並對日本喪失優秀領導者感到遺憾，一切還得靜待警方調查結果。
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