內幕／南港區缺電 台電擬「臨時、永久變電所」同時興建
台北市副市長黃珊珊日前在臉書上揭露，前一週與台電開會的相關過程。雙方針對「東區門戶計畫」中有關南港區新建的商業大樓，其供電相關問題進行討論。黃珊珊表示，過程中台電允諾可以供電，但興建的大樓可能會有「臨時跳電」的風險，讓北市府無法接受。而據了解，該會議中最後拍板，台電將朝臨時變電所與正式變電所同時興建的方向進行，確保北市供電穩定。
據《NOWnews今日新聞》掌握消息指出，會中北市府方面對於台電頻頻對外界掛保證「不缺電」，但卻要新建的大樓承受跳電風險一事大感不滿。而台電方面也解釋的確不缺電，但由於台北市超過20年未興建新的變電所，在北市都市進步幅度快速的情況下，將電力引入台北市的設施卻不足，如今面臨可能跳電的狀況，可以說是可以預期的結果。
不過北市府方面則大感不滿，原因在於台電身為主管機關，已經眼見可能有限電的可能，20年來卻未積極研議變電所的興建，至今尚未動工。此外，改以「臨時變電所」的方式規劃，也是20年來從未向北市府提出的概念，現階段仍要面對法規面以及土地面積不足等因素，不僅無法完全取代松湖變電所的供電外，最快也要三年後才能正式運轉。
而該會議最終也做出決議，要求請台電公司儘早提送松湖、玉成變電所都市設計書圖文件，北市府將依程序辦理審查，進行都市設計審查程序前應通知在地居民及議員。另基於公益與私利，如台電公司提出松湖、玉成之臨時變電所規劃，請台電照程序辦理。惟核准前台電應解決民眾疑慮，並請台電各辦一次說明會與地方居民溝通。