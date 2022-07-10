巷仔內／北市要蓋變電所20年前就知　至今未開工誰的鍋？

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至於20多年來都未積極解決的供電問題，究竟是台電並未積極興建，還是北市府並未正視到供電問題的嚴重性，導致過去並未即時處理？兩方恐怕都脫不了責任。
台電方面，身為全國唯一的供電單位，理應負責處理全國各區的用電問題。當然遇到前述有關變電所設址的問題，或是遭遇周圍的民眾抗爭，台電身為主管機關，理應為了未來供電無虞，積極向當地民眾溝通，甚至更近一步提出相關補償性措施。但截至目前為止超過20年，變電所卻連動工的跡象都沒有，顯而易見台電並未積極進行處理。
而身為地方政府的台北市政府，在這20多年間沒有積極協助台電，同樣也得負擔些許責任。變電所的設立，從提出到現在已經歷經3任市長，不可諱言三任市長對於南港內湖區的發展都有功勞，不過在積極建設之餘，是否真的有關注到供電可能出現缺口的問題？又或是認為還不嚴重，所以都打算暫時忽略，讓下一任市長再處理？
台北市政府與台電，無論誰要負擔較大的責任，現階段必須相互合作，無論是興建臨時變電所，還是規劃永久變電所，最重要的就是得先確保供電無虞。畢竟港湖地區的供電，除了東區門戶計畫的興建大樓有需求外，今年三月才通過交通部審核的汐止東湖線捷運也需要供電。北市府與台電在執著於「是誰的鍋」時，不如先將供電問題解決，否則最終承擔的永遠只是社會大眾。