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巷仔內／北市要蓋變電所20年前就知　至今未開工誰的鍋？

▲台北市副市長黃珊珊於3月中旬曾與市長柯文哲一同召開記者會，揭露東區門戶計畫中21項遭到限電的大型開發案。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊於3月中旬曾與市長柯文哲一同召開記者會，揭露東區門戶計畫中21項遭到限電的大型開發案。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／特稿

2022-07-10 19:58:442022-07-10 20:02:40

台北市南港東區門戶計畫缺電問題，隨著副市長黃珊珊一篇臉書文，抨擊台電供電前，還以「優先跳電」為要求前提，再度引發各界討論。不過台電方面也強調，20多年前就有向北市府示警，未來一定會遇到供電方面問題，因此勢必得興建新的永久變電所。不過礙於地方居民反對，加上台北市內能夠設置為變電所的地點並不多，也讓興建工程持續延宕至今。

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由於台北市境內並無任何發電廠，各區的電力都仰賴其他縣市的發電廠進行輸送。而這20多年間，南港內湖區的發展相當快速，吸引國外廠商與業者相繼進駐，也讓原本幾乎都是空地的港湖區搖身一變，成為台北市的產業重鎮。也因此供電相關問題，也隨著區域發展快速，而變成了現階段急需解決的問題。

至於20多年來都未積極解決的供電問題，究竟是台電並未積極興建，還是北市府並未正視到供電問題的嚴重性，導致過去並未即時處理？兩方恐怕都脫不了責任。

台電方面，身為全國唯一的供電單位，理應負責處理全國各區的用電問題。當然遇到前述有關變電所設址的問題，或是遭遇周圍的民眾抗爭，台電身為主管機關，理應為了未來供電無虞，積極向當地民眾溝通，甚至更近一步提出相關補償性措施。但截至目前為止超過20年，變電所卻連動工的跡象都沒有，顯而易見台電並未積極進行處理。

而身為地方政府的台北市政府，在這20多年間沒有積極協助台電，同樣也得負擔些許責任。變電所的設立，從提出到現在已經歷經3任市長，不可諱言三任市長對於南港內湖區的發展都有功勞，不過在積極建設之餘，是否真的有關注到供電可能出現缺口的問題？又或是認為還不嚴重，所以都打算暫時忽略，讓下一任市長再處理？

台北市政府與台電，無論誰要負擔較大的責任，現階段必須相互合作，無論是興建臨時變電所，還是規劃永久變電所，最重要的就是得先確保供電無虞。畢竟港湖地區的供電，除了東區門戶計畫的興建大樓有需求外，今年三月才通過交通部審核的汐止東湖線捷運也需要供電。北市府與台電在執著於「是誰的鍋」時，不如先將供電問題解決，否則最終承擔的永遠只是社會大眾。

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