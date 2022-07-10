太有錢！身價上億女星買完雞蛋　下一秒買走182萬特斯拉

法拉利歌手朱佳期上億身價目前未婚，日前有感想延續自己優良的DNA響應「子宮我作主」，砸14萬凍卵成功取出13顆健康卵子。因為凍卵的關係開始涉獵兒童相關教育知識，提前佈局，而在考察過程中，在逛商場時，竟直接隨手買了一台特斯拉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 朱佳期分享6月初來到上海啟動兒童事業發展計畫，希望透過這次考察可以了解特殊教育的運營也學習起來，根據數據顯示越來越多的妥瑞氏症、亞斯伯格症和自閉兒的數量年年上升，他們需要透過專業的引導來加強對社會的認同，建立他們對陌生環境或人事物的接受度。由於自己要駕車奔走各地，因此穿著短褲、背心逛商場的朱佳期，才剛買完雞蛋、牛奶，下一秒竟然直接砸了約41萬人民幣（約台幣182萬）隨手買了一台特斯拉 MODEL Y。▲▼朱佳期買了法拉利還不夠，近來入手了要價台幣百萬的特斯拉。（圖／固力狗娛樂提供） 朱佳期說：「之前就有念頭想要買電動車，當天非常熱穿著背心短褲逛完商場買了雞蛋牛奶之後也順手簽訂一台特斯拉，這台車未來是當公務車用方便四處考察，另外買電動車也是父親的夢想，曾經開過朋友的特斯拉起步速度和內裝的簡單設計也是我喜歡的地方，強調環保更是加分，電動車勢必會成為趨勢，特斯拉又是電動車的先驅，肯定要來一台。買特斯拉是很特別的體驗特斯拉都是直接在網站上面下單，訂金1000（人民幣）今年底可以交車。辣模被虧沒料！居家照曝光 「背心太小遮不住美胸」周杰倫MV「天價製作費」曝光 新專輯60小時吸金逾3.6億蕭亞軒素顏照曝光！「曬狗咬傷痕」 粉絲心疼讚女神竇智孔才暗諷夏克立垃圾 再砲轟「情緒失控、傷害對方」