彭佳慧的第一次給了他 限定團竟有「消失15年資深女星」
那那大師個人首場售票演唱會「那那大師 那音世界巡迴演唱會唯一台北站」，於昨（9）日在台北Legacy熱鬧登場，演唱會以招牌嗨歌《辣妹駕到》開場，瞬間點燃台下氣氛，當晚一連換上三套衣服搭配舞群，那那大師特別邀請彭佳慧擔任嘉賓，此外還請到昔日節目訪問來賓陶莉萍、張涵雅合體一日限定女團，三人上演《舞孃俱樂部》經典神曲。
迎接個人首場演唱會，那那大師特地邀請彭佳慧擔任嘉賓，兩人除了一起合唱溫馨的《滿山的花》，還聊到認識的緣分，那那說：「當年剛出道許多人對我不熟，但佳慧姊就願意來節目與我一起飆歌，甚至邀請我擔任她的演唱會嘉賓，今年換我開唱，剛好又在同一個場地，能請到她當特別來賓，對我意義重大，很感謝她。」彭佳慧也開心表示：「收到那那的邀請，我第一時間就點頭答應，看到他對音樂充滿熱情且專業，絕對值得更多掌聲，我也願意成為他的第一次，不過今天看到他的火辣造型，根本逼死女明星！」
那那大師視克莉絲汀（Christina Aguilera）為人生偶像，演唱會還安排電影《舞孃俱樂部》經典神曲《Lady Marmalade》致敬，邀請鮮少露面的陶莉萍與備受金曲獎肯定的張涵雅合組一日限定女團，三人高音飆好飆滿，幾乎炸翻現場屋頂，意想不到的同框演出，也讓台下粉絲尖叫聲滿場。能邀請兩位合作，那那興奮說：「去年節目找到陶莉萍就讓我感動不已，前陣子又因為訪問感受到張涵雅的聲猛唱功，今天能讓兩位跟我同台挑戰舞孃俱樂部，簡直美夢成真，我等這一天等好久了！」